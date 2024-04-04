“أوشك على النهاية” مسلسل شباب البومب 12 الأكثر شهرة والأعلى مشاهدة.. تعرف على تردد القنوات الناقلة

مسلسل “شباب البومب” هو واحد من أشهر الأعمال التلفزيونية التي حققت شهرة وإقبالًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية وعدة دول عربية أخرى، كما يعتبر المسلسل عملاً عائليًا من الطراز الأول يناسب جميع أفراد الأسرة وجميع الفئات العمرية، ويعد مصدرًا للتجمع العائلي وقضاء وقت ممتع معًا، يتناول المسلسل بشكل فكاهي ومسلي مواضيع متنوعة تشغل بال الشباب والكبار على حد سواء، وحاليًا يتم عرض المسلسل بشكل حصري على قناة روتانا خليجية.

تعرف على مواعيد عرض شباب البومب 12

وبالنسبة إلى مواعيد عرض “شباب البومب 12” على قناة روتانا خليجية فهي كما يلي:

– العرض الأول: يتم عرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهذا يوازي الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

– إعادة العرض: يتم إعادة عرض حلقات المسلسل في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أبطال مسلسل شباب البومب

أما بالنسبة لأبطال المسلسل، فهم يتميزون بروحهم المرحة وخفة الظل، ويقدمون شخصيات مميزة ومبتكرة تضفي على العمل جوًا من الفكاهة والمرح، وإليكم أهم أبطال مسلسل “شباب البومب 12”:

– فيصل العيسي في دور عامر.

– وائل الجربي في دور المحقق.

– مهند الجميلي في دور شكش.

– سليمان المقيطيب في دور كفته.

– عبد العزيز الفريحي في دور تركي.

تردد القناة الناقلة لمسلسل شباب البومب 12

يتم عرض مسلسل “شباب البومب 12” على قناة روتانا خليجية، ويمكنك ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات باستخدام المعلومات التالية:

– التردد: 11295 ميجاهرتز.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أيضًا، يمكنك استخدام المعلومات التالية لضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات في عام 2024:

– التردد: 11843 ميجاهرتز.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

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