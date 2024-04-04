وزارة المالية تعلن.. اطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان العراق لشهر آذار اليوم الخميس 4 نيسان 2024

ننشر لكم تموينات إقليم كردستان العراق لشهر آذار، حيث قامت وزارة المالية العراقية اليوم الخميس الموافق 4 إبريل بالإعلان عن توافر الرواتب الخاصة بإقليم كردستان سواء رواتب الموظفين أو متقاعدين أو مستحقات المعاقين، وكذلك مستحقات الشهداء، ومن خلال الأسطر التالية سوف نستعرض تفاصيل الموضوع.

تمويلات رواتب إقليم كردستان العراق لشهر آذار

لقد تم إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان العراق لشهر آذار ويأتي هذا التصريح على مسؤولية حكومة كردستان أمام كافة الجهات والهيئات الرقابة، والجدير بالذكر أنه في وقت سابق قامت حكومة كردستان بتوزيع راتب واحد للموظفين عقب قرار مجلس الوزراء الاتحادي إرسال تمويل رواتب إقليم كردستان في العام الماضي، وقد تم تبليغ المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق رواتب الموظفين الخاصة بشهر آذار، حيث أكدت الوزارة تحمل حكومة كردستان مسؤولية صحة تلك المعلومات أمام الجهات الرقابية القانونية.

أهم قرارات رئيس حكومة إقليم كردستان

قام رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان له أمس الأربعاء 3 أبريل 2024 على النحو التالي: