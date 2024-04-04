كيف أحصل على أجدد نسخة من فورت نايت Fortnite 2024 على الهاتف؟

يرغب الكثير من محبي لعبة فورت نايت معرفة طريقة الحصول على اللعبة وتثبيتها على الهواتف الجوالة، وتعد لعبة فورت نايت هي من أشهر الألعاب التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب المميزات الكثيرة التي تقدمها إلى جميع المستخدمين، وقد تم طرح اللعبة للمرة الأولى في عام 2018، وتم الحرص على تطويرها بأفضل شكل حتى تنافس جميع الألعاب الإلكترونية التي تتوفر في السوق.

طريقة تحميل فورت نايت للهاتف الجوال

يتمكن الجميع من تحميل لعبة فورت نايت على الهواتف الجوالة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أو الآيفون، لذا إذا كنت ترغب في تحميلها على جهاز الآيفون يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الانتقال إلى متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

ثم قم بإدخال اسم اللعبة في خانة البحث، ويجب عليك أن تدونها بصورة صحيحة.

بعد ذلك انقر على علامة البحث حتى تظهر لك أيقونة اللعبة.

ثم قم بالضغط على زر التحميل، وعليك بالتأكد من قوة اتصالك بالإنترنت.

تستغرق عملية التحميل عدة دقائق قليلة، وفور أن تنتهي يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بالحياة التي تقدمها لك المليئة بالمغامرات والرحلات التشويقية.

مميزات تحديثات لعبة فورت نايت 2024

حققت لعبة فورت نايت نجاحات كبيرة منذ أن تم طرحها للجميع، ويعود ذلك إلى حرص إدارة اللعبة على توفير التحديثات اللازمة لها، مع إضافة المزايا التي رغب الجميع في وجودها، ولهذا من أبرز مميزات اللعبة تتمثل في الآتي: