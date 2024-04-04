رابط التقديم على المعاش المبكر 2024 المؤسسة العامة للتقاعد والشروط اللازمة

رابط التقديم على المعاش المبكر 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين بعد الخروج من العمل في عمر مبكر، للحصول على معاش لشراء ما يلزمهم من احتياجات وسد المصاريف المطلوبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم على المعاش المبكر والشروط اللازمة ….

شروط التقديم على المعاش المبكر للمتقاعدين

وقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على المعاش المبكر للمتقاعدين، والتي جاءت كالآتي:

أن يكون المتقدم لديه فترة اشتراك تأميني لا تقل عن 25 عام في يناير 2025.

يجب أن تكون الفترة التأمينية للمتقدم تكون مؤهلة للحد الأدنى له وهي 50% من راتب التسوية الأخيرة.

أن يكون المشترك لديه فترة اشتراك تأميني فترة لا تقل عن 3 شهور بشكل متواصل أو 6 شهور بشكل متقطع.

بعد تسوية المعاش لا يمكن تعيين الشخص في أي مؤسسة حكومية.

يجب أن يكون المتقدم أنهى تسوية كافة حقوقه التأمينية.

خطوات التقديم على المعاش المبكر

وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم على المعاش المبكر وإليكم الخطوات….