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رابط التقديم على المعاش المبكر 2024 المؤسسة العامة للتقاعد والشروط اللازمة
رابط التقديم على المعاش المبكر 2024
رابط التقديم على المعاش المبكر 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين بعد الخروج من العمل في عمر مبكر، للحصول على معاش لشراء ما يلزمهم من احتياجات وسد المصاريف المطلوبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم على المعاش المبكر والشروط اللازمة ….
شروط التقديم على المعاش المبكر للمتقاعدين
وقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على المعاش المبكر للمتقاعدين، والتي جاءت كالآتي:
- أن يكون المتقدم لديه فترة اشتراك تأميني لا تقل عن 25 عام في يناير 2025.
- يجب أن تكون الفترة التأمينية للمتقدم تكون مؤهلة للحد الأدنى له وهي 50% من راتب التسوية الأخيرة.
- أن يكون المشترك لديه فترة اشتراك تأميني فترة لا تقل عن 3 شهور بشكل متواصل أو 6 شهور بشكل متقطع.
- بعد تسوية المعاش لا يمكن تعيين الشخص في أي مؤسسة حكومية.
- يجب أن يكون المتقدم أنهى تسوية كافة حقوقه التأمينية.
خطوات التقديم على المعاش المبكر
وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم على المعاش المبكر وإليكم الخطوات….
- زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد على الإنترنت.
- اختر خدمة المعاش المبكر.
- ادخل البيانات الخاصة بالمتقدم .
- تأكد من صحة البيانات المدخلة.
- ارفع الأوراق المطلوبة.
- يجب تقديم نسخة من شهادة التأمينات الإجتماعية.
- ارفق شعادة العمل الخاصة بجهة العمل المتخصصة.
- في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بموعد الصرف.