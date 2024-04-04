أخيراً فرجت.. موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 لجميع العاملين بالدولة المالية تحدد رسمياً

يبحث العاملين بالدولة والقطاع الاقتصادي عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بفارغ من الصبر، وكان الكثير من العاملين على أمل أن تحدد وزارة المالية أن تكون عملية صرف المستحقات مبكراً قبل عيد الفطر، ولكن المؤكد أن تقوم وزارة المالية وبعض القطاعات الحكومية والخاصة بصرف عيدية تبدأ قيمتها 500 جنيه وتصل حتى راتب شهر كامل للعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وخلال الفقرات التالية من هذا المقال نتعرف سوياً على موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 ترقبوا معنا.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

الشغل الشاغل خلال هذه الفترة للعاملين بالدولة موعد صرف رواتب شهر أبريل الجاري، لأن المواطنين يحصلون على المستحقات الشهرية بالزيادة الجديدة 50% التي أعلنت عنها مجلس الوزراء الفترة الماضية وتم صرفها في شهر مارس الماضي، أكدت وزارة المالية أن الصرف سوف يتم في موعده الرسمي دون أي تأجيل ولا تبكير في الموعد وأن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن صرف المرتبات قبل العيد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وموعد الصرف الرسمي يكون بدايةً من يوم الأحد الموافق 21 من أبريل الجاري 2024 وتستمر عملية الصرف حتى نهاية نفس الأسبوع الخميس 25 من أبريل 2024، وتتم عملية الصرف من خلال البنوك و ماكينات ATM دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للبنوك وفقاً للقرارات الجديدة لتسهيل الأمور على العاملين.

جدول مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2024

تختلف قيمة الرواتب من موظف الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة ويصل الحد الأدني للأجور 6000 وفقاً للقرارات الجديدة بعد تطبيق الزيادة 50% ويأتي جدول الأجور على النحو التالي:.