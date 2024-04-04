تردد القنوات
سلي طفلك مع أجمل قنوات الاطفال … اضبطها الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد وأجمل برامجها
سلي طفلك مع أجمل قنوات الاطفال … اضبطها الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد وأجمل برامجها
تعد قناة طيور الجنة من اكثر القنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال في جمع الأغمار، كما انه تعمل تنوع المحتوى ليؤدي إلى بناء شخصية الأطفال في جميع المجالات، حيث تعمل القناة على تقديم محتوى مفد للأطفال في المجال التعليمي والترفيهي، وغيره من المجالات التي تعمل على إخراج شخصية متكاملة، لذلك يحث الكثيرون على تردد القناة الجديد وضبه على التلفاز ليمكنوا أطفالهم من متابعة القناة في أوقات فراغهم، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة وأهم ما تقدمه من برامج.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
شاهد تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الترددات التالية:
القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11399
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11310
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
القمر الصناعي هوت بيرد:
- التردد: 11073
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
برامج قناة طيور الجنة الجديدة
- بيت الحج: برنامج يعرض رحلة عائلة مقداد إلى بيت الله الحرام.
- رياضة في رياضة: برنامج يقدم معلومات رياضية بطريقة تفاعلية وممتعة.
- حزورة مع الأمورة: برنامج ألعاب تفاعلي يطرح فيه مقدم البرنامج أسئلة على الأطفال.
- اسم ومعنى: برنامج يقدم معاني أسماء الأطفال.
- صوتك كنز: برنامج مسابقة لاكتشاف المواهب الغنائية لدى الأطفال.
- أبجديات: برنامج تعليم الحروف العربية للأطفال.
- أرقام: برنامج تعليم الأرقام للأطفال.
- ألوان: برنامج تعليم الألوان للأطفال.
- مواهب: برنامج لاكتشاف مواهب الأطفال في مختلف المجالات.
- حكايات: برنامج يروي قصصًا هادفة للأطفال.