سلي طفلك مع أجمل قنوات الاطفال … اضبطها الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد وأجمل برامجها

تعد قناة طيور الجنة من اكثر القنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال في جمع الأغمار، كما انه تعمل تنوع المحتوى ليؤدي إلى بناء شخصية الأطفال في جميع المجالات، حيث تعمل القناة على تقديم محتوى مفد للأطفال في المجال التعليمي والترفيهي، وغيره من المجالات التي تعمل على إخراج شخصية متكاملة، لذلك يحث الكثيرون على تردد القناة الجديد وضبه على التلفاز ليمكنوا أطفالهم من متابعة القناة في أوقات فراغهم، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة وأهم ما تقدمه من برامج.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

شاهد تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11399

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي هوت بيرد:

التردد: 11073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

برامج قناة طيور الجنة الجديدة