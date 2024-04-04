عاجل …المالية الاتحادية تعلن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان فى العراق لشهر آذار

أعلنت وزارة المالية الاتحادية اليوم، الخميس 4 نيسان 2024، عن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر آذار، وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية،وأوضحت أن دائرة المحاسبة في وزارة المالية قامت بإطلاق تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كوردستان المدنيين، ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية، ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود، ومستحقات دوائر الإقليم، وتم ذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024.

بيان وزارة المالية الاتحادية 2024

وفقًا للبيان، الذى اصدرت وزارة المالية الاتحادية اليوم جاء فيه: “بفضل الله تعالى وبفضل الإرادة الصلبة لمواطنينا الأحبة، توصلنا إلى حل مناسب لقضية تخصيص رواتب الموظفين والمستحقين في إقليم كوردستان، وذلك بفضل المساعي الجادة والجهود المكثفة التي بذلها فريق حكومة إقليم كوردستان بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية”، واضاف البيان أيضًا: “أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء الاتحادي السيد محمد شياع السوداني، ولجميع القوى والأطراف التي قدمت لنا الدعم والمساندة لتجاوز هذه العقبات والتحديات بشكل مشترك”.

إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان

أعلنت وزارة المالية الاتحادية في يوم الإثنين، الموفق 11 آذار 2024، عن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط، و قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في داخل العراق، إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، وذلك فى يوم الأربعاء، الموافق 21 شباط/ فبراير الماضي 2024.