إمكانيات هتذهلك تفوق سعره الاقتصادي!.. هاتف Realme C65 المميز.. السعر والمواصفات في الخارج

كشفت شركة ريلي مؤخرًا عن هاتفها الجديد في السوق الفيتنامي، ليظهر هاتف Realme C65 كأول مرة بمواصفات اقتصادية مقارنة بسعره المميز والأكثر ذهولاً، إضافة إلى التصميم الأنيق الذي يتميز به الهاتف عن غيره من التصميمات والهواتف الأخرى مقارنة في الفئة الخاصة به، ولذا سنوضح لكم في السطور التالية مواصفات وسعر الهاتف لكي يتمكن جميع الراغبين في شراؤه بمعرفة كل ما هو جديد حول الهاتف.

ما هي مواصفات هاتف Realme C65؟

من أبرز المواصفات التي يمكنك التعرف عليها في هاتف Realme C65، ما نص على النحو الأتي:-

يصل وزن هاتف Realme C65 إى 185 جرام.

بينما خامات الهاتف هي بلاستيكية من الخارج.

إضافة إلى أن الهاتف يمتلك شاشة من IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة 720×1604 بيكسل جودتها HD

فضلاً على اعتماده بنظام تشغيل أندرويد 14.

بينما مساحة التخزين تصل إلى نحو 128 جيجابايت.

إضافة إلى أن الهاتف يمتلك كاميرا سيلفي بدقة تصل إلى 8 ميجا بيكسل.

كما أن كاميرا الهاتف خلفية مُزدوجة والرئيسية تبلغ دقتها إلى 50 ميجا بيكسل.

الكاميرات الخلفية معها فلاش LED.

بطارية الهاتف تبلغ نحو 5000 مللي أمبير.

يدعم قدرة الهاتف بنحو 45 وات.

سعر هاتف Realme C65

وصل سعر هاتف Realme C65 داخل السوق الفيتنامي من مساحة تخزين الـ 128 جيجا إلى نحو 148 دولار، بينما وصل نسخة الـ 256 جيجا مع 8 رام إلى 192 دولار، فضلاً عن الهاتف سيواجه انتشارًا كبيرًا في باقي الأسواق خلال الفترة المقبلة.