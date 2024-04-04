5000+ عبارات تهنئات عيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة

يستعد المسلمين حول العالم لعيد الفطر المبارك واجازته الطويلة التي ينتظرونها كثيرا، علاوة على ذلك يحتاج المسلمين في مثل هذه الأيام إلى عبارات تهنئات عيد الفطر المبارك ليقموا بتهنئة بعضهم لبعض عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة مثل منصة فيسبوك ومنصة إنستجرام وإرسال الرسائل عبر المحادثات المختلفة للأصدقاء والأهل والأحباب ، لذلك سوف ننشر لكم بعض العبارات التي تمكنكم من تهنئة من تحبون بمناسبة عيد الفطر المبارك لعامنا الحالي 2024.

عبارات تهنئات عيد الفطر المبارك

إليك بعض عبارات تهنئات عيد الفطر المبارك :

هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول

تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان وأسعدكم بعيده فرحًا وسرورًا ورضاً

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وختم لكم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، عيد فطر سعيد

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك

أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد

تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان وأسعدكم بعيده فرحاً وسروراً ورضاً.

نسأل الله أن تكون كل أيامنا أعياداً وفرحة عيد فطر سعيد

تقبل الله طاعتكم، أسعد الله أيامكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد

رسائل تهاني بعيد الفطر المبارك 2024

تطيب الأيام بقدوم عيد الفطر السعيد فنزف لكم باقة من الأمنيات وأخرى من الدعوات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد باليمن البركات

كل عام وأنتم بخير وأسأل الله أن يتقبل طاعتكم وصيامكم وقيامكم وأن يجعل العيد لكم كُله فرحاً وسروراً

يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير متمنياً لكم دوام الصحة والعافية

تقف الكلمات عاجزة كيف أهنئ من هم أغلى ما في قلوبنا بعيد الفطر، كُل عام وأنتم بخير، سائلاً المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال

الليلة عيد على الكل سعيد كل عام وأنتم بألف خير

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك

رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

باقة من الورود بمناسبة قدوم العيد، معطرة بمشاعر الود لكم يا أصحاب الجود