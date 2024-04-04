احصل على 10000 شدة مجانا.. تعرف على طريقة شحن شدات ببجي PUBG UC 2024 عن طريق الأيدي

الكثير من الطرق التي تتوفر وتتخصص في شحن شدات ببجي، لكن يرغب دائما اللاعب في اختيار أكثر الطرق ضمانا وأكثرها نجاحا، حيث من أشهر تلك الطرق هي الطريقة التي تتم من خلال الرقم التعريفي والذي يسمى برقم الـ ID، حيث يتوجب عليك تنفيذ خطوات بسيطة من خلاله حتى تتمكن من الحصول على شدات ببجي في فترة قليلة.

شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

جميع طرق الشحن المضمونة لشدات ببجي يجب أن تنفذ بصورة صحيحة حتى تضمن نجاحها في النهاية والحصول على الشدات، ولهذا حتى تتمكن من شحن الشدات بواسطة الأيدي يجب تنفيذ الآتي:

أولا يتوجب عليك فتح تطبيق اللعبة المثبت على هاتفك، ثم القيام بالبدء في تسجيل الحساب الشخصي.

بعد ذلك قم بالانتقال إلى أيقونة المتجر التي تتواجد في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك تظهر إليك الكثير من الخيارات عليك بالضغط على خيار الشحن.

ثم قم بتحديد نوعية الشحن التي تتم من خلال الـ ID.

قم تدوين الرمز بصورة صحيحة، ثم قم بتعيين وتحديد العدد المطلوب من الشدات.

ولا تنسى أن تقوم بتحديد طريقة الدفع المناسبة.

وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة شراء.

خطوات شحن شدات ببجي مجانا

من الممكن أن يقوم اللعب بشحن شدات ببجي بصورة مجانية ولا يتوجب عليه دفع أي رسوم، وذلك من خلال بعض الخطوات التي يتبعها كما هي مذكورة، وهي عبارة عن الآتي: