مسلسلات الهندي والتركي على قناة واحدة.. نزل تردد قناة زي ألوان الجديد 2024 رمضان

تعد قناه زي ألوان من اشهر القنوات التي تبث العديد من المسلسلات الهندية التي نالت إعجاب العديد من المشاهدين، من خلال قناة زي ألوان يتم عرض الكثير من المسلسلات الهندية والرومانسية المتنوعة، تعتبر هذه القناه قناه ترفيهية مجانية، ما يميزها أيضا بانها تعرض جميع محتوياها علي مدار 24 ساعة، تعرض العديد من المسلسلات التركية والعالمية المدبلجة، لذا دائما يبحث العديد من مشاهدي القناه علي الترددات الجديدة التي تبث من خلالها، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة، كيفية تنزيل القناه علي شاشات التلفاز بطريقة سهلة في السطور الآتية ابقوا معانا

التردد الجديد بقناه زي ألوان علي العرب سات

التردد الجديد: 11862.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل ترميز القناه: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناه: 6/5.

تردد قناه زي ألوان علي النايل سات

التردد: 11277.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

استقطاب القناه: أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

خطوات تحميل قناة زي ألوان علي شاشات التلفاز