تردد القنوات

مسلسلات الهندي والتركي على قناة واحدة.. نزل تردد قناة زي ألوان الجديد 2024 رمضان

صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ ساعة واحدة
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ترد قناة زي ألوان، زي ألوان، نايل سات، بوليوود، ترددات
ترد قناة زي ألوان، زي ألوان، نايل سات، بوليوود، ترددات

تعد قناه زي ألوان من اشهر القنوات التي تبث العديد من المسلسلات الهندية التي نالت إعجاب العديد من المشاهدين، من خلال قناة زي ألوان يتم عرض الكثير من المسلسلات الهندية والرومانسية المتنوعة، تعتبر هذه القناه قناه ترفيهية مجانية، ما يميزها أيضا بانها تعرض جميع محتوياها علي مدار 24 ساعة، تعرض العديد من المسلسلات التركية والعالمية المدبلجة، لذا دائما يبحث العديد من مشاهدي القناه علي الترددات الجديدة التي تبث من خلالها، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم الترددات الجديدة، كيفية تنزيل القناه علي شاشات التلفاز بطريقة سهلة في السطور الآتية ابقوا معانا

التردد الجديد بقناه زي ألوان علي العرب سات

  • التردد الجديد: 11862.
  • معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.
  • معدل ترميز القناه: 27500.
  • معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناه: 6/5.

تردد قناه زي ألوان علي النايل سات

  • التردد: 11277.
  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • استقطاب القناه: أفقي.
  • معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

 خطوات تحميل قناة زي ألوان علي شاشات التلفاز

  1. يستطيع الجميع تحميل قناه زي ألوان علي شاشات التلفاز بكل سهولة عبر إجراء عدة خطوات بسيطة في السطور التالية:
  2. يرجي الولوج إلي قائمة الإعدادت من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسفير.
  3. ثم قم بالنقر علي أيقونة التثبيت اليدوي.
  4. ينبغي الضغط علي خانة تحديد القمر الصناعي الذي يبث من خلاله قناه زي ألوان.
  5. ثم قم بإدخال التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز.
  6. بعد إدخال جميع البيانات بطريقة صحيحة قم بالنقر علي زر البحث، سيتم تحميل القناه علي الفور.
  7. أخيرا: يجب النقر علي أيقونة الحفظ.
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صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ ساعة واحدة
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