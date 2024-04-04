بديل أيفون 16.. هاتف Infinix Note 40 Pro 5G الأكثر مبيعًا في السعودية!.. اشتري الهاتف وشوف مميزاته عاملة ازاي

أطلقت شركة انفينكس هاتفها الجديد وهو Infinix Note 40 Pro 5G الذي يمتلك العديد من المميزات والمواصفات الخالية مقارنة بالهواتف العالمية، إضافة إلى أن الشركة قامت بالكشف عن مواصفاته وكذلك سعره الرسمي في العديد من المتاجر والمحلات المتخصصة في بيعه، فضلاً عن أن هذا الهاتف ظهر للمرة الأولى في شهر مارس الماضي مما لاقى قبولاً واستحسانًا كبيرًا من قبل ملايين الأشخاص، ويمكنك التعرف على مواصفات الهاتف كما سنكشفها لكم في السطور التالية.

مواصفات هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

من أبرز مواصفات Infinix Note 40 Pro 5G الجديد والمُطلق من قبل شرك انفينكس، ما نص على النحو الأتي:-

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

كذلك فإن الهاتف يمتلك شريحتين إتصال من جيل 5.

هذا وأن مقياس شاشة الهاتف تصل إلى 6.78 بوصة.

تبلغ دقة الشاشة نحو 2436*1080 بيكسل.

إصدار الهاتف يكون بظهر جلد مميز.

وزن الهاتف يتراوح من 190 إلى 96 مم.

معدل تردد التحديث تصل إلى 120 هيرتز.

كما أن بوصة سطوع الهاتف تبلغ تقريبًا 1300 شمعة.

الهاتف يمتلك طبقة حماية من النوع Corning Gorilla Glass.

هاتف Infinix Note 40 Pro 5G تصل دقة تصنيع المُعالج إلى 6 نانو متر.

واجهة Infinix Note 40 Pro 5G مبنية على نظام تشغيل أندرويد.

تصل مساحة التخزين للهاتف إلى 256 جيجابايت.

كذلك فإن هاتف Infinix Note 40 Pro 5G لا يقوم بدعم منفذ السماعات الـ 3.5 مللي.

يمتلك الهاتف بصمة الإصبع.

تصل بطارية الهاتف إلى 5000 مللي أمبير.

سعر هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

وصل سعر هاتف Infinix Note 40 Pro 5G داخل المملكة العربية السعودية من مساحة تخزين الـ 256 جيجابايت إلى نحو 1000 ريال سعودي، ويمكنك شراء الهاتف بسعر مخفض عن ذلك في المناسبات الوطنية بالسعودية.