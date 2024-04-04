خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 واربح مليون دولار

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، تعد مسابقة الحلم من أكثر المسابقات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والتي أطلقتها قناة mbc وتنال على اعجاب الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، والحصول 100 مليون دولار.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، التي تعد من أشهر المسابقات التي تقدمها قناة mbc السعودية ويسعى عدد كبير من المشاهدين للإشتراك في مسابقة الحلم والحصول على الجائزة المالية التي أعلنت عنها إدارة قنوات mbc ، وإليكم خطوات الإشتراك ….

الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات على رقم 6070.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية الاتصال على رقم 650444.

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت 4141 .

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة العراق على رقم 2770.

الاشتراك في مسابقة الحلم من البحرين الاتصال على رقم 94000.

وللاشتراك في مسابقة الحلم من عمان يرجى الاتصال على رقم 90434 .

الاشتراك من مصر الاتصال على رقم 95458 و رقم 98880 .

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

حيث أعلنت قناة mbc مصر عن أنه يمكن للمشاهدين الإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بجائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي، وإليكم الخطوات .