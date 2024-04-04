“السكر نزل ومتوفر” تعرف على أسعار السلع التموينية شهر أبريل 2024

عقب انطلاق الشهر الجديد وبدء صرف المقررات التموينية التي أقرتها الحكومة المصرية، وتوفرها وزارة التموين، يدور على الفور في خلد العديد من المواطنين السؤال بشأن السلع التموينية المتاحة وأسعارها، هل شهدت انخفاضا في الأسعار أو ظلت أم ارتفعت عن الشهر الماضي، هذا وقد أشارت وزارة التموين أن هناك أكثر من 30 صنف وسلعة تم توفيرها في كافة المنافذ ولدى جمعيتي والبدالين التموينيين وجميع منافذ التموين، كما أن على أسعار السلع التموينية شهر أبريل ظلت كما هي دون أدنى تغير عن الشهر الماضي

تعرف الآن على أسعار السلع التموينية شهر أبريل

بالنسبة لأسعار السلع التموينية في شهر أبريل، فإليك بعض الأسعار المذكورة في النص السابق والتي قد تكون سارية حسب المعلومات المذكورة:

– سكر التموين (حجم الكيلو) بسعر 12.60 جنيه.

– زيت خليط (حجم 800 جرام) بسعر 30 جنيه.

– أرز (كيلو) بسعر 12.60 جنيه.

– دقيق (كيلو) بسعر 18 جنيه.

– مكرونة (حجم الكيس 800 جرام) بسعر 13 جنيه.

– مكرونة (حجم الكيس 400 جرام) بسعر 6.5 جنيه.

– عدس (حجم الكيس 500 جرام) بسعر 9 جنيهات.

– شاي (حجم 40 جرام) بسعر 5 جنيهات.

– صلصة (حجم 300 جرام) بسعر 8 جنيهات.

– مربى (حجم 350 جرام) بسعر 16 جنيه.

– تونة مفتتة (حجم 140 جرام) بسعر 18 جنيه.

– جبنة (حجم 125 جرام) بسعر 14 جنيه.

ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذه الأسعار قد تتغير مع مرور الوقت وتعتمد على الظروف الاقتصادية والتجارية الحالية، لذا؛ ينصح بمتابعة المصادر الرسمية للتعرف على أحدث الأسعار والتحديثات المتعلقة بالسلع التموينية.

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