“ارتفاع أسعار الذهب ” أسعار الذهب اليوم في مصر عيار بالمصنعية “بيع وشراء” يسجل رقما جديدا

شهد اليوم الخميس 4 أبريل 2024 ارتفاع أسعار الذهب، ويتساءل الكثيرون على أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 21 الذي يعد أكثر أنواع الذهب رواجًا في مصر، هذا ويتوقع بعض الخبراء ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، حيث تشير توقعات بعض الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 3800 جنيه مصري للجرام عيار 21، ومن خلال الأسطر التالية نين أسعار الذهب والمصنعية اليوم في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الخميس 4 أبريل 2024 ارتفاع في أسعار الذهب، حيث سجل اليوم ارتفاع في أسعار الذهب للبيع والشراء نحوا من 50 جنيها، وربما يكون هذا الارتفاع طفيفًا للبعض فيمَا يعتبره البعض الأخر بداية لصعود الذهب مرة أخرى، هذا وقد سجل اليوم سعر الذهب للأعيرة المختلفة التالي:

عيار 24:

البيع: 3554 جنيهًا.

الشراء: 3531 جنيهًا.

عيار 21:

البيع: 3110 جنيهًا

الشراء: 3090 جنيهًا

عيار 18:

البيع: 2665 جنيهًا

الشراء: 2648 جنيهًا

عيار 14:

البيع: 2079 جنيهًا.

الشراء: 2065 جنيهًا.

الجنيه الذهب عيار 21:

البيع: 24880 جنيهًا.

الشراء: 24720 جنيهًا.

أوقية الذهب:

البيع: 2297 دولارًا.

الشراء: 2296 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

كما شهد اليوم أسعار سبائك الذهب في الأسواق المصرية لعيار 24 الذي يعد تصنيع السبائك من أجود أنواع السبائك، لأنها تكون من الذهب الخالص الذي لا يتغير مع الوقت، وقد شهد اليوم الخميس 4 أبريل 2024 الأسعار التالية:

1 جرام: 3554 جنيهًا بدون مصنعية.

2.5 جرام: 8885 جنيهًا.

5 جرام: 17770 جنيهًا.

10 جرام: 35540 جنيهًا.

20 جرام: 71080 جنيهًا.

31.1 جرام (أونصة): 110529 جنيهًا.

50 جرام: 177700 جنيه.

100 جرام: 355400 جنيه.

كم سعر مصنعية الذهب في الأسواق المصرية

تختلف المصنعية في الأسواق المصرية من محل لآخر، حيث تتراوح قيمة المصنعية في مصر بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، حيث تحسب المصنعية في جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية: 3110 جنيه، وتضاف قيمة المصنعية: 150-200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية: 3260-3310 جنيه.