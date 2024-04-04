«الفراخ تفاجئ الجميع».. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفراخ اليوم الخميس 4 أبريل 2024!!

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 4 أبريل 2024 استقرارًا نسبيًا في مختلف المحافظات المصرية، مع توقعات بانخفاض طفيف خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يتراوح سعر الكيلو من الفراخ البيضاء للمستهلكين ما بين 95 إلى 97 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 115 و120 جنيهًا.

أسعار الفراخ في محافظة الجيزة

في محافظة الجيزة، تراوحت أسعار الفراخ البيضاء في المحلات ما بين 98 إلى 100 جنيه للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البلدي بين 120 و125 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ في محافظة القاهرة

فراخ بيضاء: 93-95 جنيه للكيلو.

فراخ بلدي: 100-105 جنيهات للكيلو.

أمهات دواجن: 75 جنيه للكيلو.

بط بلدي: 170 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ في محافظة الإسكندرية

فراخ بيضاء: 95-97 جنيه للكيلو.

فراخ بلدي: 102-107 جنيهات للكيلو.

أمهات دواجن: 77 جنيه للكيلو.

بط بلدي: 172 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ في محافظة الشرقية

فراخ بيضاء: 93-95 جنيه للكيلو.

فراخ بلدي: 100-105 جنيهات للكيلو.

أمهات دواجن: 75 جنيه للكيلو.

بط بلدي: 170 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ في محافظة الدقهلية

فراخ بيضاء: 92-94 جنيه للكيلو.

فراخ بلدي: 98-103 جنيهات للكيلو.

أمهات دواجن: 74 جنيه للكيلو.

بط بلدي: 168 جنيه للكيلو.

أسباب استقرار أسعار الفراخ