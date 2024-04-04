“وزارة التربية” تُعلنها رسميًا.. اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 عموم المحافظات

تقوم وزارة التربية العراقية من وقت إلى الأخر بالإعلان عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية، حيث إن هذه الوظائف تأتي بنظام التعاقد في إطار القضاء على أكبر نسبة من البطالة في مختلف المحافظات، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بإنجاز نحو 50 ألف عقد لجميع المتقدمين في مثل هذه الوظائف، وأصبح التقديم والاستعلام عنها بشكل إلكتروني، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الساري في الخانة الخاصة بذلك.

القيام بإختيار عقود التعيين.

ليتم بعدها القيام بإستكمال جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

مستندات تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

يمكنك التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية في مختلف محافظات دولة العراق، وفقًا للمستندات المتمثلة في الأتي:-