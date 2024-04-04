دفعة العيد PDF.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

يترقب المواطنين من مختلف المحافظات العراقية صدور كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 دفعة عيد الفطر المبارك نظراً لاحتياجهم الشديد للمال لشراء بعض الاحتياجات، يعيش المواطنين خلال هذه الفترة حالة صعبة جداً بسبب الحالة الاقتصادية التي كان سبباً رئيس في زيادة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، لذلك هناك مناشدة ومطالبة جامعية من المتقدمين على الدفعة السابعة أن تعجل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعملية صرف المستحقات لكي يجلبون احتياجاتهم للعيد من طعام وشراب وملابس للأطفال،

مساعدات دائم ومساعدات استثنائية تسعى الحكومة العراقية لتقديمها للمواطنين وفقاً لمعايير الاستحقاق والضوابط الأساسي لرفع العبء عنهم، ونحاول الدولة أن تقضى على الفقر والجوع تماماً ولذلك تبذل أقصى جهد لتحسين معيشة الفئة المتعففة، خلال السطور نتعرف سوياً على موعد الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض القواعد والشروط الأساسية يتم قبول المتقدم بالدعم على أساسها من أجل توصيل المستحقات الفئات المتعففة الأولى، ويجب أن يكون جميع المتقدمين من الجنسية العراقية ولا يملكون سجلات تجارية ولا معاش شهري ولا تقل أعمارهم عن 16 عام، وخلال الفترة القليلة القادمة سوف يتم الكشف عن المقبولين في الدفعة السابعة ويتم الإعلان عنها من قبل الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل وترفع الكشوفات بنظام PDF عبر منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية حسب المحافظة وبعد إعلان النتائج تتم عملية الصرف بعد الموافقة على الموازنة المالية حسب عدد المقبولين وهذا التصريحات الأخيرة التي كشف عنها أحمد الأسدي وزير العمل في اللقاء الأخير عبر قناة السومرية العراقية.

كيفية الاستعلام عن دفعة العيد المشمولين بالرعاية الاجتماعية

استخراج الكشوفات التي تحمل أسماء المشمولين بالدفعة السابعة تحصلون عليها بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الموضحة أمامكم