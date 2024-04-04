معلومات تردد قناة عمان الرياضية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

إليكم تردد قناة عمان الرياضية الجديد على النايل سات، إذ أنها تعتبر قناة متخصصة في بث مباريات كرة القدم والبرامج الرياضية، بالإضافة إلى جميع المحتويات المتعلقة بالرياضة العمانية والعالمية، يتم بث محتواها على مدار الساعة دون توقف أو تشفير، مما يتيح الفرصة للمشاهدين للاستمتاع بالبرامج والأحداث الرياضية بسهولة، تسعى قناة عمان الرياضية لتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية التي تلبي اهتمامات الجمهور العماني والعربي، وتحظى بدعم واسع النطاق من مواقع مختلفة لمشاهدي الرياضة، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة عمان الرياضية وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

نبذة عن قناة عمان الرياضية وبرامجها

تعتبر قناة عمان الرياضية جزءاً من مجموعة القنوات الفضائية العمانية، وهي تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان، تم إطلاقها لأول مرة على القمر الصناعي نايل سات في عام 2013، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية التي لا تقتصر على تحليل المباريات أو التقارير، بل تتضمن أيضاً برامج حوارية ترتكز على الرياضة في سلطنة عمان، تعد قناة حافلة بالبرامج والتقارير الجديدة حول الأحداث الرياضية العربية والدولية، بما في ذلك المسابقات والجولات الرياضية المتنوعة، بالإضافة إلى التركيز على الأبطال الرياضيين العمانيين في المجالات الرياضية المختلفة.

تردد قناة عمان الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Oman TV Sport” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة عمان الرياضية مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

الترميز: 27500

الجودة: دقة عالية

ويمكن العثور على قناة عمان الرياضية في قائمة القنوات تحت اسم “Oman TV Sport”.