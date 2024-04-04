تردد قناة البلد السودانية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (نيسان 2024)

إليكم تردد قناة البلد السودانية الجديد على النايل سات، حيث تعتبر أحدث إضافة إلى قائمة القنوات السودانية المتاحة على التلفزيون، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى التعريف بالتراث والثقافة السودانية وغيرها، من خلال تقديم محتوى يتنوع بين العروض والبرامج المتنوعة، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة البلد السودانية وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

نبذة عن قناة البلد السودانية وبرامجها

تم انطلاق قناة البلد السودانية كقناة فضائية حديثة في 22 فبراير 2023، وهي تتميز بتقديم محتوى متنوع يلبي احتياجات المواطن السوداني، تتسم رسالة القناة بالحرص على الحفاظ على التراث والثقافة السودانية، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التي تسلط الضوء على التراث الثقافي للبلاد، كما تركز القناة في برامجها على مختلف جوانب الحياة في السودان والمنطقة العربية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والفن والرياضة.

يترأس مجلس إدارة قناة البلد السودانية الدكتور أشرف الكردينال، بينما تشغل الصحفية فاطمة صادق منصب المديرة العامة، كما تضم القناة فريقاً من الإعلاميين ومقدمي البرامج المميزين في الوطن العربي.

تردد قناة البلد السودانية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Albalad” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة البلد السودانية مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 12207

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة البلد السودانية في قائمة القنوات تحت اسم “Albalad”.