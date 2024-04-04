فطائر اقتصادية بالماء حضريها لأطفالك بعجينة قطنية لكل المعجنات

إذا كنت من هواة عمل المعجنات جربي معنا طريقة عمل فطائر اقتصادية بالماء فقط لتقديمها لأطفالك مع الشاي أو الحليب، حيث تفضل كثير من الأمهات عمل المخبوزات في المنزل لضمان جودة مكوناتها، كما أن وصفتنا اليوم تتميز ببساطة مكوناتها وطريقة تحضيرها السهلة، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة عمل فطائر اقتصادية بالماء.

مكونات عمل فطائر اقتصادية بالماء

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 بياض بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

6 أكواب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.

خليط التلميع

2 صفار بيض.

ربع ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

3 ملاعق كبيرة حليب.

نصف ملعقة صغيرة خل أبيض.

للتزيين سمسم محمص وحبة بركة (اختياري).

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اقتصادية بالماء بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نذوب الخميرة والسكر مع كوبين من الماء الدافئ في إناء عميق، ثم نزود الزيت، والخل وصفار البيض مع التقليب الجيد. نضيف الزبادي والملح مع متابعة التقليب، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن حتى تمتزج المكونات. نضيف الزبدة أو السمن ونتابع العجن لمدة خمس دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة بدون أي تكتلات. نغطي العجينة ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها، ثم نقسم العجينة إلى 30 كرة أو أكثر.

طريقة تسوية فطائر اقتصادية

نقوم بترتيب كرات العجين في صواني مدهونة بالزيت أو مفروشة بورق زبدة ثم نغطيها لمدة ربع ساعة حتى تختمر، ثم ندهن كل القطع بخليط التلميع ونزينها بحبة البركة والسمسم المحمص، ثم تخبز الفطائر في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 200 لمدة من 20 إلى 25 دقيقة (النار من الأسفل والأعلى معًا).