وجه أبيض ومشدود كالقمر كريم النشا وورق الغار يزيل التجاعيد ويجعل البشرة بيضاء كالحليب قبل العيد

من أروع الكريمات التي ينصح باستخدامها الكثير من خبراء التجميل والأطباء كريم النشا وورق الغار حيث يعمل الكريم على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد مهماً كان عمر السيدة، ويجعل البشرة بيضاء وجميلة طول العمر، كما يعمل على توحيد لون البشرة ويعيد لها شبابها وحيويتها من جديد، كما يساعد على ترطيب وتنعيم البشرة وإزالة البقع السوداء والنمش الناتج عن آثار الحبوب وحروق الشمس، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل كريم النشا وورق الغار لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد للأبد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا وورق الغار

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من مغلي ورق الغار. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ثلاث نقاط من زيت الزيتون. ثلاث نقاط من زيت القرنفل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وورق الغار الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد للأبد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي ورق الغار ونضيف اليه النشا ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

نقوم برفع الوعاء مباشرةً من على النار ويترك حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفازلين والزيت الزيتون، وزيت القرنفل ونقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي.

نضع الكريم في علبة نظيفة ونحتفظ به داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك.

طريقة استخدام كريم النشا وورق الغار

نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون المخصص له، بعد ذلك يتم تجفيف الوجه جيداً بواسطة منشفة قطنية حتى نتخلص من الماء تماماً، نقوم بتوزيع الكريم على الوجه على شكل نقاط، ثم يدلك الوجه بحركة دائرية حتى يتشرب تماماً، بعد ذلك يترك الكريم على الوجه لمدة ساعة، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، يفضل استخدام الكريم بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة مشرقة وجميلة قبل العيد.