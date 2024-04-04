اقتصاد
«الحديد بيفاجئ الجميع».. ارتفاع مفاجئ في سعر الحديد اليوم الخميس الموافق 4 من أبريل 2024.. قوم ابني لعيالك!!
شهدت أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 4 أبريل 2024 ارتفاعًا طفيفًا في بعض الشركات، بينما حافظت على استقرارها في شركات أخرى، و سوف نتناول معكم من خلال السطور القادمة في هذا المقال سعر الحديد اليوم الخميس الموافق 4 من أبريل 2024 تابع معنا.
أسعار حديد التسليح في بعض المصانع
- حديد عز: 48731 جنيهًا للطن.
- حديد المصريين: 46039 جنيهًا للطن.
- حديد الجيوشي: 42 ألف جنيهًا للطن.
- حديد السويس: 41 ألفًا و 700 جنيهًا للطن.
- حديد العتال: 43 ألفًا و 300 جنيهًا للطن.
أسعار حديد التسليح في بعض المحافظات
- القاهرة: 40 ألفًا و 100 جنيهًا للطن.
- الإسكندرية: 40 ألفًا و 300 جنيهًا للطن.
- الوجه البحري: 40 ألفًا و 200 جنيهًا للطن.
- الصعيد: 40 ألفًا و 400 جنيهًا للطن.
أسباب ارتفاع سعر الحديد
العوامل العالمية:
ارتفاع أسعار خام الحديد في السوق العالمية: يعد خام الحديد المادة الخام الرئيسية لإنتاج حديد التسليح، وقد ارتفعت أسعاره عالميًا لأسباب متعددة، منها:
- زيادة الطلب على الصلب الصيني: يعد الصين أكبر مستهلك للصلب في العالم، وقد أدى تعافي الاقتصاد الصيني إلى زيادة الطلب على الصلب، وبالتالي ارتفاع أسعار خام الحديد.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج: ارتفعت تكاليف إنتاج خام الحديد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة.
العوامل المحلية:
- ارتفاع سعر الدولار: يعد الدولار العملة الرئيسية التي يتم بها استيراد خام الحديد، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد خام الحديد، وبالتالي ارتفاع سعر حديد التسليح.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية: ارتفعت تكاليف الإنتاج المحلية لحديد التسليح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة.