«الحديد بيفاجئ الجميع».. ارتفاع مفاجئ في سعر الحديد اليوم الخميس الموافق 4 من أبريل 2024.. قوم ابني لعيالك!!

شهدت أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 4 أبريل 2024 ارتفاعًا طفيفًا في بعض الشركات، بينما حافظت على استقرارها في شركات أخرى، و سوف نتناول معكم من خلال السطور القادمة في هذا المقال سعر الحديد اليوم الخميس الموافق 4 من أبريل 2024 تابع معنا.

أسعار حديد التسليح في بعض المصانع

حديد عز: 48731 جنيهًا للطن.

48731 جنيهًا للطن. حديد المصريين: 46039 جنيهًا للطن.

46039 جنيهًا للطن. حديد الجيوشي: 42 ألف جنيهًا للطن.

42 ألف جنيهًا للطن. حديد السويس: 41 ألفًا و 700 جنيهًا للطن.

41 ألفًا و 700 جنيهًا للطن. حديد العتال: 43 ألفًا و 300 جنيهًا للطن.

أسعار حديد التسليح في بعض المحافظات

القاهرة: 40 ألفًا و 100 جنيهًا للطن.

40 ألفًا و 100 جنيهًا للطن. الإسكندرية: 40 ألفًا و 300 جنيهًا للطن.

40 ألفًا و 300 جنيهًا للطن. الوجه البحري: 40 ألفًا و 200 جنيهًا للطن.

40 ألفًا و 200 جنيهًا للطن. الصعيد: 40 ألفًا و 400 جنيهًا للطن.

أسباب ارتفاع سعر الحديد

العوامل العالمية:

ارتفاع أسعار خام الحديد في السوق العالمية: يعد خام الحديد المادة الخام الرئيسية لإنتاج حديد التسليح، وقد ارتفعت أسعاره عالميًا لأسباب متعددة، منها:

زيادة الطلب على الصلب الصيني: يعد الصين أكبر مستهلك للصلب في العالم، وقد أدى تعافي الاقتصاد الصيني إلى زيادة الطلب على الصلب، وبالتالي ارتفاع أسعار خام الحديد.

يعد الصين أكبر مستهلك للصلب في العالم، وقد أدى تعافي الاقتصاد الصيني إلى زيادة الطلب على الصلب، وبالتالي ارتفاع أسعار خام الحديد. ارتفاع تكاليف الإنتاج: ارتفعت تكاليف إنتاج خام الحديد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة.

العوامل المحلية: