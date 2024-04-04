اقتصاد

«الحديد بيفاجئ الجميع».. ارتفاع مفاجئ في سعر الحديد اليوم الخميس الموافق 4 من أبريل 2024.. قوم ابني لعيالك!!

صورة Eslam Dawood Eslam Dawoodمنذ ساعتين
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شهدت أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 4 أبريل 2024 ارتفاعًا طفيفًا في بعض الشركات، بينما حافظت على استقرارها في شركات أخرى، و سوف نتناول معكم من خلال السطور القادمة في هذا المقال سعر الحديد اليوم الخميس الموافق 4 من أبريل 2024 تابع معنا.

أسعار حديد التسليح في بعض المصانع

  • حديد عز: 48731 جنيهًا للطن.
  • حديد المصريين: 46039 جنيهًا للطن.
  • حديد الجيوشي: 42 ألف جنيهًا للطن.
  • حديد السويس: 41 ألفًا و 700 جنيهًا للطن.
  • حديد العتال: 43 ألفًا و 300 جنيهًا للطن.

أسعار حديد التسليح في بعض المحافظات

  • القاهرة: 40 ألفًا و 100 جنيهًا للطن.
  • الإسكندرية: 40 ألفًا و 300 جنيهًا للطن.
  • الوجه البحري: 40 ألفًا و 200 جنيهًا للطن.
  • الصعيد: 40 ألفًا و 400 جنيهًا للطن.

أسباب ارتفاع سعر الحديد

العوامل العالمية:

ارتفاع أسعار خام الحديد في السوق العالمية: يعد خام الحديد المادة الخام الرئيسية لإنتاج حديد التسليح، وقد ارتفعت أسعاره عالميًا لأسباب متعددة، منها:

  • زيادة الطلب على الصلب الصيني: يعد الصين أكبر مستهلك للصلب في العالم، وقد أدى تعافي الاقتصاد الصيني إلى زيادة الطلب على الصلب، وبالتالي ارتفاع أسعار خام الحديد.
  • ارتفاع تكاليف الإنتاج: ارتفعت تكاليف إنتاج خام الحديد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة.

العوامل المحلية:

  • ارتفاع سعر الدولار: يعد الدولار العملة الرئيسية التي يتم بها استيراد خام الحديد، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد خام الحديد، وبالتالي ارتفاع سعر حديد التسليح.
  • ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية: ارتفعت تكاليف الإنتاج المحلية لحديد التسليح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة.
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صورة Eslam Dawood Eslam Dawoodمنذ ساعتين
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