تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2024 الناقلة مباراة الأهلي و سيمبا إياب ربع نهائي أفريقيا

نجد أن هناك ارتفاع كبير في البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2024 لأنها أهم القنوات المصرية التي تعرض المباريات والبطولات المهمة المشفرة على بعض القنوات المصرية، لكن أون تايم سبورت قناة ذات أهمية تستخدم الإمكانيات المناسبة التي تمنحها حق نقل البث بكل سهولة ويمكن أن تتم عملية ضبطها على الجهاز من المنزل لإشارته القوية، تنقل قناة أون تايم سبورت مباريات دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري وهي ضمن القنوات التي تنقل مباريات كأس الكونفدرالية

جودة قناة أون تايم الأرضية عالية HD والتقنيات أيضاً محدثة لمنع أي تشويش أو تقطيع بإشارة البث أثناء النقل، وتتمتع أيضاً بصورة واضحة جداً تجعل المشاهد يستمتع بالأجواء والصوت قوي وتضم القناة كبارة المحللين والمعلقين بالاستديو الخاص بها، ابقوا معنا عبر التقرير التالي لمعرفة تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2024.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2024

يمكنكم ضبط إشارة قناة أون تايم سبورت على الجهاز بشكل مجاني و تستمتعون بمتابعة أقوى البطولات والدوريات المصرية والأفريقية وتأتي الرموز المخصصة على النحو التالي:

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي و سيمبا في دوري أفريقيا

24 ساعة فقط الجمعة 5-4-2024 تفصلنا على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في مواجهة قوية إياب دوري أبطال إفريقيا، ويخوض الفريقان المنافسة المنتظرة على ملعب استاد القاهرة الدولي و يتم إذاعة البث الحي المباشر للمباراة في عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الأرضية بجودة عالية HD والذي يقوم بحق التعليق في هذا المباراة محمد عزمي، التوقيت الرسمي لإذاعة البث المباشر انطلاق صافرة حكم المباراة 11 مساءً بتوقيت مصر والساعة 12 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.