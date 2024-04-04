وصفة الخميرة الفورية هتخلي شعرك حرير قبل العيد النتائج مبهرة

الخميرة الفورية معجزة في تنعيم الشعر الخشن المجعد، حيث تعمل على تقوية بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف، وترطيب الشعر الخشن وتمنحه النعومة والمعان، وتعطي للشعر البريق واللمعان، كما تحتوي الخميرة على بعض الفيتامينات التي تساعد على تغذية الشعر وزيادة كثافة وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل وصفة الخميرة الفورية لتنعيم الشعر الخشن المجعد قبل العيد.

مكونات عمل وصفة الخميرة الفورية

تتكون الوصفة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة الخميرة الفورية لتنعيم الشعر الخشن بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بتذويب العسل مع الحليب، ثم نقوم بإضافة الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نغطي الوعاء ويترك لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نقوم بخفق البيض وزيت الزيتون، والزبادي مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة على خليط البيض ونمزجهم جيداً مع بعض حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

طريقة استخدام وصفه الخميرة الفورية على الشعر

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم نقوم باستخدام مشط خشبي، ثم نقوم بوضع كيس من البلاستيك على الشعر ويوضع عليه منشفة قطنية مبلل بالماء الساخن، يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين حتى تتفاعل الخميرة، ويمتص الشعر البروتينات والمعادن التي تحتوي عليها، بعد ذلك يشطف الشعر بالماء الفاتر مع قليل من البلسم وسوف تلاحظين الفرق، يفضل استخدام الوصفة مرة كل أسبوع حتى نحصل الشعر ناعم ومفرود كالحرير.