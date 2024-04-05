هي دي الأخبار ولا بلاش.. صرف معاشات اتحاد المهن الطبية بدءا من هذا الموعد.. اعرفه فورا!!

أصدرت الهيئة التنفيذية للاتحاد المعني بنقابات القطاع الطبي، والذي يشمل نقابة الأطباء، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الأطباء البيطريين ونقابة الصيادلة، إعلاناً عن انطلاق عملية إيداع معاشات شهر مايو التي تغطي شهري أبريل ومايو ويونيو لعام 2024 في حسابات أعضاء النقابات الأربع والمستحقين من الورثة، وذلك اعتباراً من يوم 3 إبريل في كافة المصارف.

الأوراق المطلوبة لصرف معاش اتحاد المهن الطبية

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات المهن الصحية يصرف معاشاً تقاعدياً لأعضاء النقابات الأربع عندما يصلون إلى سن الستين، وذلك بعد إحضارهم للوثائق المطلوبة:

نموذج العضوية “أ.ن” الخاص بالاتحاد.

رسالة من أحد البنوك المصرية “الأهلي ، الإسكندرية” تفيد بالموافقة على إجراء عملية التحويل للمعاش إلى حساب العميل سواء كان جارياً أو ادخارياً.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

يقدم العضو شخصياً طلباً للحصول على المعاش للموظف المسؤول في مقر الاتحاد الكائن في شارع الحديقة رقم 6، جاردن سيتي، القاهرة.

صرف معاشات اتحاد المهن الطبية

العدد الكلي للمنتسبين المؤهلين لتلقي المعاشات في النقابات الأربعة وعائلاتهم يقارب 121 ألف منتسب، وقد وصل مجموع المبالغ المخصصة لمعاشات المنتسبين وأسرهم إلى نحو 463 مليون جنيه مصري، يتم صرف المعاشات بشكل ربع سنوي، في منتصف الشهور (فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، تحول المعاشات إلى حسابات المنتسبين في البنوك التي يوافق عليها الاتحاد، ومن المقرر أن يجدد العضو الأصلي معلوماته كل أربع سنوات، في حين أن الورثة مطالبين بتحديث بياناتهم كل سنتين، ولتوصيل المعلومة إلى الأعضاء، قامت إدارة النظم والمعلومات بإرسال أكثر من مئة ألف رسالة نصية إلى الأرقام الهاتفية المرتبطة بسجلات الأعضاء لدى إدارة المعاشات لإعلامهم بأن التوزيعات المالية للمعاشات بدأت.