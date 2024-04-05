ارتاحي من زن أولادك طول النهار.. نزل فورا تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجودة عالية.. ثبتها الان

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات المعروفة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، ومنذ انطلاقها اجتذبت الملايين من المشاهدين، وأسست قاعدة متابعين كبيرة من مختلف الأعمار، وبشكل خاص الأطفال من سن ثلاث سنوات فما فوق، وتتميز القناة بتقديمها محتوى موسيقي تعليمي وترفيهي طوال اليوم.

قناة وناسة الفضائية للأطفال

في الثالث من يوليو لعام 2007، أحيا الفنان راشد الماجد حفلاً غنائياً ضخماً حضره العديد من الوجوه الإعلامية والفنانين والصحفيين بالإضافة إلى شخصيات عامة مرموقة، خلال الحفل، أعلن راشد الماجد، بصفته مالكاً لقناة وناسة، عن انطلاق بثها الرسمي، حيث تدار هذه القناة تحت إدارة مركز تلفزيون الشرق الأوسط التابع لمجموعة قنوات MBC، ويتاح مشاهدتها مجاناً للجمهور.

تردد قناة وناسة

تنقل قناة وناسة المخصصة للصغار برامجها عبر الفضاء بواسطة القمر الصناعي نايل سات من خلال:

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تكرار إشارة قناة وناسة الفضائية يمكن استقباله عن طريق القمر الصناعي عرب سات عبر المعلومات التالية:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط قناة وناسة على الجهاز

لتلقي بث قناة وناسة الفضائي على جهاز التلفاز من خلال قمر نايل سات أو عرب سات الصناعي، يمكننا اتباع الخطوات التالية:

اختيار قائمة الإعدادات من خلال ريموت التحكم.

الضغط على اختيار التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي للقناة.

إدخال التردد الجديد للقناة.

اختيار نوع الاستقطاب.

إدخال معدل الترميز.

الضغط على زر بحث

بعدها يمكنك الاستمتاع بمشاهدة القناة.

أشهر أغانى وأناشيد قناة وناسة

تتميز قناة وناسة للأطفال بعرضها العديد من الأغاني المميزة والمتنوعة، منها ما يلي: