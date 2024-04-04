قزح يهدد مليكة.. مسلسل المداح 4 الحلقة 26 أسطورة العودة.. صابر يكشف سر اللوحة لغلق البوابات

مسلسل المداح 4 الحلقة 26، يعيش متابعي مسلسل المداح في حالة من الشغف واللهفة لمعرفة نهاية المسلسل وهل يكون هناك جزء خامس لأن هناك حلقة مفقودة وهي وصول صابر إلى بابل بالعراق للحصول على الورث الذي يبحث عنه كي يغلق بوابات الجن، أصبح تفاعل الجمهور المتابع مع مسلسل المداح الجزء الرابع كبير للغاية، مما توقع الكثير من الأشخاص ما الذي يحدث في الحلقات القادمة، وهذا ما جعل حمادة هلال يقوم بنشر بعض المنشورات على صفحته على فيس بوك كي يكون على تواصل دائم مع الجمهور وتقديم الشكر الكبير على متابعته للمسلسل وأنهم سبب النجاح الكبير للمسلسل بعد الله عز وجل،نستعرض لكم تفاصيل واحداث جديدة حول مسلسل المداح 4 الحلقة 26.

مسلسل المداح 4 الحلقة 26

أسرار جديدة ومفاجآت كثيرة يكتشفها الجمهور المتابع مسلسل المداح أسطورة العودة، وتطورات ملحوظ في الأحداث في الحلقات السابعة، أصبحت مليكة كرت خسران لأنها خالفت أوامر قزح الذي يستخدم صابر لكي يفتح البوابات الأخيرة، قرر صابر أن يسافر إلى الإسكندرية لمقابلة الدكتور صبحي والذي يقوم بالدور أشرف زكي، وبالفعل تقابل صابر مع الدكتور صبحي في منزله وطلب منه صابر أن يرى تلك اللوحة لكي يكشف عن الرموز الذي يغلق البوابات من خلالها،

وبالفعل شاهد صابر اللوحة لكن لم يجد عليها أي كفوف أو رموز وأكد له الدكتور صبحي أنه الشخص الوحيد الذي لم يتعرض لأي إيذاء من اللوح وكشف له الحقيقة عدم وجود لوحة ثالثة تعجب صابر وشعر بالحزن لكن قال له الدكتور صبحي سوف نجد الحل غلق البوابات ونفكر سوياً، كما ذهب رحاب للدكتور سميح لتشكو عما يحدث لها وظهور علامة الشمعدان وأعطاها دواء وقال لها لا تخافي لن يحدث مجدداً، وحذر سميح مليكة أن تبتعد عن إذاء رحاب وطفلها عز وعدم التعرض لصابر لأنه يحتاجه، وقبل أن تنتهي الحلقة حلم صابر باللوحة وظهور الرموز وانتهت الحلقة عند ذلك.

مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع