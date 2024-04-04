بدون ريجيم هتخسري ٣٠ كيلو في شهر واحد المشروب السحري لإزالة دهون البطن وإنقاص الوزن

تعاني أغلب الناس من مشاكل السمنة المزعجة التي تسبب تضيق بالتنفس، ودوالي، وأمراض القلب وتليف الكبد وغيرهم من الأمراض العضوية التي تعود على الجسم بآثار سلبي، كما نجد الكثير من النساء يبحثون عن وصفات طبيعية أمنة تخلصهم من هذه المشاكل المزعجة التي تسبب لهم الكثير من الإحراج، ذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال مشروب البقدونس السحري يسرع من عملية إنقاص الوزن ويجعل الجسم ومشدود ويخلص الجسم من دهون البطن و الإرداف للأبد.

مشروب البقدونس والليمون لإنقاص الوزن

يتكون المشروب السحري من عدة مكونات بسيطة نجدها متوفرة في مطبخنا سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

حزمة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة عسل النحل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مشروب البقدونس والليمون لإنقاص الوزن وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به القليل من أوراق البقدونس ونضيف عليهم كوب من الماء ويوضع على النار حتى يغلي لمدة عشر دقائق. نقوم برفع الوعاء من على النار ونصفيه جيدا، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون للخليط ونقلبهم مع بعض جيداً ويترك حتى يصبح دافئ. نقوم بتناول المشروب مرتين في اليوم حتى نحصل على جسم رشيق في اسرع وقت.

فوائد البقدونس لجسم

يعد البقدونس من إحدى الأعشاب الطبيعية التي تدخل في كثير من الوصفات والأكلات، التي تساعد على إنقاص الوزن الزائد بشكل رائع، وهو من أحد مدرات البول القادرة على التخلص من الأملاح والسموم المتراكمة داخل الجسم مما يعمل على إنقاص الوزن بشكل سريع، كما يساعد على إزالة دهون البطن و الإرداف للأبد