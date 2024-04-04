عروض طيران أديل على الرحلات الداخلية والدولية بمناسبة عيد الفطر المبارك

يرتبط طيران أديل في المملكة العربية السعودية بالطيران الإقتصادي منخفض التكلفة، نظرا لخدماتها وعروضها المنخفضة بالمقارنة مع شركات الطيران الأخرى، وهذه الشركة تأسست في أبريل 2016 وهي مملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السُّعُودية، وتعمل باستقلالية تامة عنها وتتخذ من مطار الملك عبد العزيز بجدة مقرا لعملياتها الجوية، وفي هذا المقال سوف نستعرض عروض الشركة بمناسبة عيد الفطر.

عروض العيد من طيران أديل

تقدم شركة أديل بشكل مستمر العروض المتميزة في المناسبات الدينية والقومية، وهو ما يجعلها الخِيار الملائم للعديد من المسافرين ويعتبر العرض المقدم من الشركة بمناسبة عيد الفطر بمثابة خطوة ممتازة لمحبي السفر والتواصل وتتمثل الشروط والأحكام الخاصة بالعرض كالتالي:

فترة السفر من 7 أبريل إلى 2 يونيو 2024 شاملة للوجهات الداخلية والدولية. تبدأ أسعار الرِّحْلات الداخلية بمبلغ 99 ريال سعودي. الرِّحْلات الدولية أسعارها تبدأ بمبلغ 199 ريال سعودي. فترة العرض محدودة المقاعد محدودة. السعر باتجاه واحد لفئة فلاي.

فرحة العيد ما تكمل إلّا بالسفر 🥳✈️

وعروضنا تكمّل فرحتك 😎 *فترة السفر: من 7 أبريل إلى 2 يونيو 2024

*شاملة للوجهات الداخلية والدولية

*المقاعد محدودة

*السعر باتجاه واحد لفئة فلاي احجز الآن وسافر بأقل الأسعار مع #طيران_أديل ✈️ — طيران أديل (@flyadeal) April 3, 2024

حجز تذكرة من طيران أديل Flyadeal أون لاين

يمكن الحجز الآن والإستفادة من عرض طيران أديل بمناسبة عيد الفطر المبارك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني لشركة طيران أديل.

اختيار مطار وبلد المغادرة.

حدد البلد الذي ستسافر إليه.

وضح نوع الرحلة ذهاب فقط – ذهاب وعودة – وجهات متعددة.

تحديد تاريخ المغادرة مع مراعاة تواريخ العروض.

وضح عدد المسافرين(بالغ -طفل – رضيع).

الضغط علي بحث.

سيظهر الرِّحْلات المتاحة في التاريخ الذي أدخلته.

اختر الرحلة بناء على الأسعار المعروضة.

اختر من الفئات التالية (الاقتصادية -بلس – بريميوم) ما يناسب إمكاناتك.

استكمل بيانات رحلة العودة إذا كانت رحلتك ذهاب وعودة.

تحقق من البيانات المدخلة ثم اضغط استمرار.

استوفي البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بك.

ضع البيانات بكل دقة، (وضح اللقب – الإسم الأول – اسم العائلة – تاريخ الميلاد- الجنسية).

استكمل بيانات وثيقة السفر (نوع وثيقة السفر – البلد المصدر -رقم الوثيقة- تاريخ الإنتهاء).

استوفي بيانات الاتصال (رمز البلد – رقم الجوال – البريد الإلكتروني).

اضغط استمرار.

التأكد من تفاصيل رحلتك قبل استكمال بيانات الدفع.

بيانات الدفع.

يمكن الإختيار من وسائل الدفع التالية بطاقة مدى – البطاقة الائتمانية – قسائم الشراء – رصيد في طيران أديل.

ادخل البيانات المطلوبة لبطاقة الدفع.

الدفع سيصلك رسالة من البنك لتأكيد عملية الدفع.

ضع رقم الدفع في صفحة الدفع.

تم تأكيد الحجز.

سيصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني بتجربة الحجز.

كيف احجز رحلة طيران بأسعار منخفضة؟

يمكن الحصول على حجز طيران بأسعار منخفضة عن طريق الإطلاع على بعض النصائح التالية:

استخدام تطبيقات الهاتف المحمول للحجز حيث يمكن بسهولة الحصول على رحلة منخفضة التكاليف.