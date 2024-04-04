وفر 300 ريال واشتري الهاتف الذكي ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية

يعتبر جوال ايفون 14 برو ماكس من الهواتف العملاقة غالية الثمن التي طرحتها شركة أبل الأمريكية، وتم تطويرها بشكل ملحوظ عن الجيل السابق ايفون 13 برو ماكس، حيث يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية وخلفية تقدم أفضل تجربة تصوير ممتازة، الهاتف يجعلك تحصل على أفضل أداء بفضل معالج أبل الـ A16 Bionic، بتكنولوجيا الـ 4 نانو، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس

سوف نتعرف على سعر iPhone 14 Pro max بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية وهو كما يلي:-

سعر الهاتف قبل الخصم يبلغ 4699 ريال سعودي، أما سعر الهاتف بعد الخصم يبلغ 4399 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. يمكنك تقسيط المبلغ على أربع دفعات بقيمة 1099 ريال سعودي من شركة tabby. كما يوجد ضمان للهاتف لمدة 12 شهر، مع خصم 300 ريال سعودي. الجوال يأتي بذاكرة تخزين داخلية تأتي بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية تأتي بسعة 6 جيجا بايت. كما يدعم الهاتف شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس الـ 5G.

مواصفات iPhone 14 Pro max

سوف نتعرف على مواصفات الجوال الرائعة وهي كما يلي:-

الشاشة تأتي بشكل جديد على شكل قطع يسمي الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO Super XDR OLED بمساحة 6.7 إنش.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل ويوجد بها عدسة ثانية خاصة بالعزل.

أما الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي ثلاثية الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، والثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، كما يوجد سنسور TOF 3D لعمل العزل والبورتريه مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

أما عن أداء الهاتف فهو ممتاز بفضل احتوائه على معالج أبل ويأتي من نوع A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 4323 ملئ أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 وات والشحن اللاسلكي الـ Magsafe بقوة 15 وات والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 وات.

مميزات ايفون 14 برو ماكس

يتميز الهاتف بسماعات خارجية تأتي بصوت ستيريو عالي ومحترم، كما يحتوي على بلوتوث يأتي بإصدار 5.3، ويدعم ميكرفون إضافي لعزل الضجيج والضوضاء، أما الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من واجهة درع السيراميك وسطح خلفي من الزجاج المركب الغير لامع مع فريم من معدن الستانلس ستيل.