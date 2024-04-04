” جهز نفسك الكهرباء هتقطع من تاني ” موعد عودة جدول تخفيف الأحمال 2024

بعد قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بوقف جدول تحفيف الأحمال خلال شهر رمضان وذلك تيسيرًا على المواطنين وذلك في إطار الاستجابة السابقة لرغبات المواطنين أعضاء مجلس النواب، فالجميع ينتظر أن يصدر بيانًا من قبل مجلس الوزراء خاص بهذا الأمر وبالتالي تحديد الموعد الذي سيرجع فيه جدول تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بعد أن ينتهي شهر رمضان، ومن خلال هذا السياق سوف نطلعكم على توقيت عودة جدول تخفيف الأحمال لعام 2024.

متى موعد عودة جدول تخفيف الأحمال 2024؟

كثير من الأشخاص يرغبون في معرفة متى يبدأ عودة جدول تخفيف الأحمال 2024، حيث أيام قليلة تفصلنا عن عودة جدول تخفيف الأحمال 2024 في مصر، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل ذلك الجدول فور انتهاء شهر رمضان المبارك، ليكون موعد انقطاع الكهرباء بداية من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءًا كما كان في السابق ويتعين أن يكون مدة قطع الكهرباء ساعتين لكل مجموعة، وعلى كل مواطن معرفة المجموعة التابع لها محافظته.

ما هي خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد شهر رمضان ١٤٤٥؟

في هذه الأيام يتساءل الكثير من المواطنين عن عودة جدول تخفيف الأحمال وقيل أنه يستمر العمل بجدول تخفيف الأحمال لعام 2024، بعد انتهاء شهر رمضان كما كان من قبل، حيث كان ميعاد انقطاع الكهرباء يبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 صباحا على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة، وتأتي خطة تخفيف أحمال الكهرباء 2024 في إطار تعزيز ودعم ترشيد استهلاك الغاز، حيث أن خطة تخفيف الأحمال توفر على الدولة ما يقرب من 35 مليون دولار شهرياً، ومن المتوقع استمرار العمل بجدول تخفيف الاحمال المعمول به قبل التوقف في شهر رمضان 2024 والكل في انتظار الإعلان عن الجدول الجديد رسمياً خلال الفترة القادمة.