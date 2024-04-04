خلي بالك من تحذيرات الداخلية الكويتية للمصريين.. أسباب رفض تصريح العمل بالكويت

في توجيه جديد من وزارة الداخلية الكويتية، تم الإعلان عن خمسة عوائق رئيسية يجب على العمالة المصرية تجنبها لضمان الحصول على تأشيرات العمل بالكويت، هذا التحذير يأتي في وقت يسعى فيه الكثيرون للانضمام إلى سوق العمل الكويتي، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، وتشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة وتجنب الوقوع في الأخطاء الشائعة التي قد تعرقل عملية إصدار تأشيرات العمل.

أسباب رفض تصريح العمل بالكويت

في إعلان هام من وزارة الداخلية الكويتية، تم توضيح أسباب رفض تصريح العمل بالكويت

، تشمل هذه الأسباب عدم تقديم جميع الوثائق المطلوبة بالكامل، مثل شهادة المؤهل، التأمين الصحي، وشهادة الخبرة، أو في حال لم تتم المصادقة عليها بالأختام اللازمة من وزارة الخارجية المصرية والسفارة. كما يؤدي وجود مخالفات أو قضايا جنائية في صحيفة الحالة الجنائية، وجود قضايا قانونية أو إدارية ضد صاحب العمل، تجاوز حصة التأشيرات المخصصة، أو عدم التطابق بين المهنة المطلوبة والمسجلة في الوثائق الرسمية إلى رفض طلب التصريح.

يجب على المتقدمين ضمان تقديم كافة المستندات المطلوبة مع التصديقات الصحيحة لتجنب الرفض. صحيفة الحالة الجنائية النظيفة ضرورية لقبول التصريح. يجب أن تكون الشركة المستضيفة خالية من القضايا، وألا تتجاوز الحصة المخصصة لها من التأشيرات.

الوظائف المطلوبة للحصول على تأشيرة الكويت

في إطار تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة المصرية، حددت الكويت قائمة الوظائف المتاحة للمصريين في القطاعين الأهلي والحكومي، القطاع الأهلي يشمل وظائف كأطباء، مدرسين، ممرضين، أئمة مساجد، مغسلي أموات، وحفاري قبور.

الوظائف المطلوبة للحصول على تأشيرة الكويت في القطاع الحكومي

أما في القطاع الحكومي، فتتوفر الفرص لدى وزارات التربية، الصحة، الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن شروط مهمة للحصول على تصريح العمل تتمثل في إجراء الفحوصات الطبية في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية وضرورة تسجيل الرقم القومي المصري على نتائج التحاليل لضمان الشفافية وعدم التلاعب بالشهادات الصحية.