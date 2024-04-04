أهلًا بالعيد .. طريقة تحضير الغريبة الناعمة في المنزل بمقادير مظبوطة بدون تشققات

تعد الغربية أشهر حلويات العيد والتي تتمتع بطعم لا يقاوم ونكهة مميزة، حيث تستعد معظم الأسر خلال هذه الفترة للاحتفال بعيد الفطر من خلال شراء حلويات العيد من كعك وبسكويت وغريبة وغير ها من الحلويات المشهورة للاحتفال بالعيد، ونظراً لغلاء سعر الغريبة في المحلات تفضل كثير من ربات البيوت تحضيرها في البيت بنفس طعم ونكهة المحلات، الآن وفري فلوسك وفرحي عائلتك واعملي أحلى غريبة بمقادير بسيطة واقتصادية غير مكلفة.

مقادير تحضير الغريبة بطعم ونكهة المحلات

كثير من السيدات يفضلن تحضير حلويات العيد في المنزل لضمان صحة مكوناتها وتوفير نفقات شراءها جاهزة، ومن هذه الحلويات الغريبة، يمكنك عمل الغريبة في البيت بكل سهولة وبمقادير مضبوطة جربيها الآن وفيما يلي تلك المقادير:

٤ أكواب دقيق أبيض منخول.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب سكر أبيض ناعم.

٢ كوب سمن نباتي.

ذرة ملح.

بياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة.

طريقة عمل الغريبة الناعمة مثل الجاهزة

تعد الغربية من أشهى الحلويات الشرقية المحببة لدى الصغار والكبار لسهولة تناولها وطعمها الرائع، لعمل الغريبة الناعمة مثل الجاهزة عليك اتباع هذه الخطوات البسيطة: