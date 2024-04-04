طرح 826 قطعة أرض بالإسكان المتميز في 5 مدن جديدة بمقدم 100 ألف جنيه

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 826 قطعة أرض للبيع في خمس مدن جديدة هي برج العرب الجديدة، ناصر الجديدة، ملوي الجديدة، الفشن الجديدة، وأخميم الجديدة. هذا الإعلان يأتي ضمن المرحلة الرابعة من الطرح، مع تحديد مقدم حجز قدره 100 ألف جنيه، مما يمثل فرصة للراغبين في الحصول على أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي المتميز في هذه المدن الواعدة.

سعر المتر في أراضي الإسكان الاجتماعي

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية تفاصيل جديدة بخصوص أراضي الإسكان الاجتماعي المتميز، محددة سعر المتر المربع الواحد بـ 12085 جنيها، وفي تقريرها، أوضحت الهيئة آلية سداد جدية الحجز التي تبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه كمصروفات دراسة لا تسترد، يجب دفعها دفعة واحدة عند التقدم للحجز.

تحديد سعر المتر في الأراضي المتميزة بـ 12085 جنيها يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الأراضي بأسعار مناسبة وضمان الجودة والتميز في المواقع المطروحة. إيضاح طرق السداد وشروطه يبرز شفافية الهيئة وسعيها لتسهيل عملية الحجز للمواطنين، مع تأكيدها على ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة.

خطوات سداد أراضي الإسكان الاجتماعي المتميز

ضمن آليات تيسير شراء أراضي الإسكان الاجتماعي المتميز، كشف تقرير هيئة المجتمعات العمرانية عن خطة سداد مفصلة للمتقدمين، بالإضافة إلى مقدم الحجز، يطلب من المشترين دفع 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض في غضون شهر من إخطار التخصيص، تسدد القيمة المتبقية عبر ثلاثة أقساط سنوية متساوية، تحتسب بناء على الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في وقت السداد، مع تحديد استحقاق القسط الأول بعد عام من تسلم الأرض.

يجب دفع 1.5% من إجمالي القيمة شاملة المصاريف الإدارية ومساهمة مجلس الأمناء، مما يعكس التزام المشترين تجاه الصيانة والإدارة المستقبلية للمجتمعات.

تقسيط باقي قيمة الأرض على ثلاث سنوات يوفر مرونة في السداد، مع اعتماد الفائدة المعلنة لضمان شفافية تكاليف التمويل.

مواعيد نهائية لسداد قيمة الأرض