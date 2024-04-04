“فرصة من دهب الحق وقدم ” .. 6 وظائف شاغرة في الكويت للمصريين برواتب مرتفعة

في هذه الأيام أعلنت دولة الكويت عن فتح تأشيرات العمل الأهلي للمصريين، وذلك بعد وقفها لمدة طويلة، وهذا بناءً على قرار وزير الداخلية الكويتي، لضبط عملية بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية وإعادة ترتيب إجراءات تصاريح العمل في الدولة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين والقضاء على البطالة، ومن أجل ذلك فقد أتاحت وزارة العمل في الكويت6 وظائف للعمل، ولهذا يتساءل المواطنين المصريين عن كيفية التقديم للحصول على تأشيرة الكويت، وما هي الوظائف الشاغرة بالكويت.

6 وظائف شاغرة في الكويت للمصريين ٢٠٢٤

توفر دولة الكويت 6 وظائف تخص المصريين وعلى المتقدمين الالتزام بخطوات التقديم واستيفاء الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الوظائف، هذه الوظائف تتمثل في الآتي:

وظيفة مدير مبيعات مواد تنظيف.

وظيفة فنى نجارة للعمل في شركة كويتية

وظيفة مهندس ميكانيكا للعمل.

وظيفة مشرف أمور مخزنية.

وظيفة فنى تكييف.

وظيفة رئيس طهاه للعمل في شركة الكرم العربي للتجهيزات الغذائية.

خطوات التقديم للحصول على تأشيرة العمل في الكويت ٢٠٢٤

أتاحت دولة الكويت تأشيرات للعمل بها للمصرين بعد توقفها لمدة طويلة، وقد أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط، وعلى المتقدمين الإلزام بخطوات التقديم والتي تكون كالآتي: