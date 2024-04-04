” ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر إلا بعد 20 عام” موعد حدوث كسوف الشمس 2024

يترقب العالم خلال الأيام المقبلة ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر بشكل سنوي ولكن لا تتكرر إلا بعد 20 عاما في مناطق مختلفة من العالم ألا وهي كسوف الشمس بشكل كلي، وقيل أنه سوف يحدث يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 وهو كسوف كلي للشمس، ولن يرى في مصر ولا في أي دولة عربية، وقال علماء الفلك أن الكسوف سوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ٥ ساعات ۱۰ دقائق تقريباً، من خلال هذا المقال سنتعرف على موعد كسوف الشمس 2024 وكيفية صلاة الكسوف.

متى موعد كسوف الشمس ٢٠٢٤؟

لقد أعلن مركز البحوث والدراسات الفلكية أنه سوف يحدث ظاهرة فلكية نادرة الحدوث في يوم الإثنين الموافق ٨ أبريل لعام ٢٠٢٤ حيث يبدأ كسوف الشمس الجزئي في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة و تكون ذروة الكسوف الكلي في تمام الساعة الثامنة و 17 دقيقة مساء وسوف ينتهي الكسوف الجزئي في العاشرة و52 دقيقة مسجلًا فترة زمنية قدرها تصل لخمس ساعات وعشر دقائق تقريبًا، بينما الكسوف الكلى يستغرق مدة قدرها 4 دقائق تقريبا.

حيث يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران والذي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، وقد أجمع علماء الفلك أن هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر، بل يمكن رؤيته في بعض الدول مثل كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

كيفية صلاة كسوف الشمس

لقد أقر الشرع ظاهرة الكسوف والخسوف وقيل أن صلاة الكسوف سنة نبوية حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنها تكون ركعتان، في كل ركعة قيامان، و قراءتان في القيامين بالفاتحة، وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا”