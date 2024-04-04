ارتفاع مفاجيء جديد في أسعار الحديد اليوم..زيادة غير متوقعة في الأسواق

في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها سوق مواد البناء، سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس، 4 أبريل 2024، زيادة جديدة أثارت المفاجأة بين المتعاملين، هذا الارتفاع، الذي شمل أيضا خام البليت وتسبب بدوره في انعكاسات على أسعار باقي مواد البناء بما فيها الأسمنت، يأتي في وقت تواجه فيه السوق تحديات كبيرة تحكم ديناميكيات العرض والطلب.

أسعار الحديد اليوم في مصر

في تحديث حديث لأسعار الحديد في السوق المصري، وفق للبيانات الصادرة عن بوابة أسعار مجلس الوزراء اليوم الخميس، 4 أبريل 2024، شهدت الأسواق تغيرات ملحوظة في أسعار طن الحديد بمختلف الأنواع، مسجلة ارتفاعات تتراوح ما بين 491 جنيها إلى 821 جنيها، هذه الزيادة تأتي لتعكس التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على تكلفة مواد البناء بشكل عام.

حديد الاستثماري شهد سعر طن الحديد ارتفاع قدره 821 جنيها، ليسجل 46861 جنيها.

حديد عز مسجل زيادة قدرها 491 جنيها، وصل سعر الطن إلى 49223 جنيها.

حديد السويس وحديد المراكبي كلاهما سجل سعر ثابت قدره 43000 جنيه للطن.

حديد بشاي وصل سعر الطن إلى 45000 جنيه، معبرً عن استقرار نسبي في السوق.

حديد العشري أقل سعر تم تسجيله بقيمة 41000 جنيه للطن.

حديد الجيوشي سعر الطن بلغ 42000 جنيه، مؤكدًا على التغيرات السعرية الجارية في السوق.

التحديثات الأخيرة في أسعار الأسمنت بمصر

في آخر تحديث لأسعار الأسمنت بالسوق المصري اليوم الخميس، 4 أبريل 2024، لوحظ تراجع في سعر طن أسمنت الرمادي بمقدار 67 جنيها، مع استقرار نسبي وتغييرات طفيفة في أسعار الأنواع الأخرى هذه التغييرات تجسد الديناميكيات المستمرة في سوق مواد البناء بمصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنشاءات والتشييد.