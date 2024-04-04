“استعلم هُنـــــا minha.anem.dz“ كيفية الاستعلام عن وضعية منحة البطالة 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة

قامت وكالة التشغيل في الجزائر بإطلاق منحة البطالة والتي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر المعوزة، ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة من قبل المستفيدين حول وضعية منحة البطالة ويرغبوا في معرفة هل إذا كانت المنحة مفعلة أم تم تعطيلها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل في المنحة.

وضعية منحة البطالة

قامت الجهات المعنية بإطلاق رابط يمكنك من خلاله الاستعلام عن وضعية منحة البطالة وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في التالي:

أولا يجب على المستفيد زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل في الجزائر. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم التسجيل ورقم البطاقة التعريفية. سوف يظهر لك نموذج والذي يتطلب منك ملئه بالبيانات المطلوبة. أخيرا سوف يظهر لك الحالة الخاصة بك في المنحة. يجب العلم أنه في حالة التعطيل سوف يذكر لك سبب تعطيل المنحة.

شروط التسجيل في منحة البطالة

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على منحة البطالة وهي: