“لو معاك قرشين روح اشتريه بسرعة“ مواصفات هاتف Oppo A97 5G الأحدث من أوبو || سعر الهاتف والعيوب

تعتبر شركة أوبو واحدة من الشركات الغنية عن التعريف في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، والجدير بالذكر أنها قامت بالإعلان عن هاتفها الجديد وهو Oppo A97 5G وهو من الهواتف الجبارة والرائعة والذي يتميز بسعره الاقتصادي مقارنة بالمواصفات التي يمتلكها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

Oppo A97 5G

يمتلك هاتف أوبو A97 5G العديد من المواصفات التي تجعلك تقوم بشرائه ومن أبرز تلك المواصفات:

الهاتف يدعم كل من خاصية الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس في شبكات الإتصال.

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5000 أمبير، والتي تشحن بقوة 33 واط.

الكاميرا الخلفية للجهاز تأتي بدقة 48 ميجابكسل وتمتلك فتحة عدسة F/1.8.

تم إصدار الهاتف بمساحة تصل حتى 256 جيجابايت ورامات 12 جيجا رام.

يتمتع الهاتف بشاشة واضحة والتي يصل حجمها حتى 6.6 بوصة والدقة الخاصة بها هي 1080×2408 ومعدل التحديث الخاص بالجهاز يتمتع بتردد 90 هرتز.

الهاتف يمتلك معالج من نوع ميدياتك Dimensity 810 ثماني النواة ودقته 6 نانو.

يوجد لدى الهاتف معالج رسومات من النوع Mail-G57 MC2.

الهاتف يدعم بصمة الإصبع وبصمة الوجه.

يأتي الهاتف باللون الأسود والأزرق.

سعر هاتف Oppo A97 5G

يتوفر هاتف Oppo A97 5G بالأسعار التالية:

يبلغ سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 5.890 جنيه مصري. بينما يوجد داخل السعودية بسعر 1.121 ريال سعودي. الهاتف متوفر في الإمارات المتحدة بسعر 1.120 درهم. بينما سعر الهاتف بالدولار الأمريكي هو 310 دولار.

عيوب هاتف Oppo A97 5G

يمتلك هاتف Oppo A97 5G بعض العيوب والتي تتمثل في: