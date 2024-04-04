“حقيقة أم شائعة“ تمديد عطله الربيع 2024 بالجزائر للطلاب والأساتذة التربية والتعليم توضح

ينتظر جميع الطلاب والعاملين في مجال التدريس العطلات وذلك من أجل أخذ قسط من الراحة واستعادة النشاط من أجل بدء الفصل الدراسي الجديد بنشاط وحيوية، لذلك يتساءل العديد عن موعد عطلة الربيع وهل سوف يتم تمديدها بالفعل كما نقلت بعض الأخبار أم لا وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

عطلة الربيع

يجب العلم أنه وفقا لنظام التعليم الجديد داخل دولة الجزائر أنه تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول بدلا من فصلين ويوجد ما بين كل فصل عطلة مدتها 18 يوم وذلك حتى يصلوا إلى عطلة الصيف وعطلة الربيع واحدة منهم ومن المقرر أنها سوف تبدأ من يوم 21 مارس 2024 وتستمر حتى يوم 7 أبريل 2024، ولكن انتشرت بعض الأخبار حول تمديد العطلة بمناسبة عيد الفطر المبارك وبناء على ذلك قام وزير التربية الوطنية والتعليم أنه لا يوجد صحة لتلك الأخبار وأن موعد العطلة كما هو، بالإضافة إلى أنه من المقرر بداية العطلة يوم 11 من أبريل 2024 كما أكد أيضا على أنه لا يوجد أي نية للتمديد.

رزنامة العطل المدرسية في الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر بالإعلان عن رزنامة العطل المدرسية والتي تتمثل في: