تكنولوجيا
تنزيل واتساب عمر الأخضر لإرسال رسالة جماعية ل250 شخص !!.. خطوات تنزيل واتساب الأخضر بمميزات خرافية لازم تجربها بنفسك
واتساب عمر الأخضر
تم إطلاق الكثير من نسخ واتساب الغير رسمي المختلفة ويجب العلم أن تلك الأنواع من نسخ الواتساب تمتلك الكثير من المميزات التي جعلت في إقبال العديد من المستخدمين في تحميلها، ومن أبرز تلك النسخ هو واتساب عمر الأخضر، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
واتساب عمر الأخضر
إذا كنت ترغب في تحميل واتساب عمر الأخضر يجب اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب عليك الدخول إلى متصفح الويب الذي تقوم باستخدامه.
- في محرك البحث قم بكتابة اسم التطبيق وهو واتساب عمر الأخضر، ثم انقر على خانة التحميل.
- انقر على خانة التحميل على أي حال وقم بالانتظار حتى يتم تثبيت التطبيق بالفعل على هاتفك.
- انتقل إلى التطبيق وقم بالنقر عليه ثم بعد ذلك سوف يتطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك.
- سوف يصلك كود التحقق والذي يجب إدخاله.
- الآن التطبيق جاهز للاستخدام.
مميزات واتساب عمر الأخضر
يمتلك واتساب عمر الأخضر مجموعة من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي والتي من أبرزها:
- يمكنك تحميل الحالات بكل سهولة.
- يوفر خاصية الغاء تحويل الرسائل.
- يمكنك من خلاله إخفاء أنك قمت بمشاهدة الحالة.
- يوفر ميزة الغاء الصحين الازرق مما يجعلك تشاهد الرسائل دون علم المرسل.
- تتمتع تلك النسخة بأنه يمكنك إلغاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.
- يمكنك من خلاله ارسال رسالة جماعية حتى 250 شخص.
- يوفر خاصية ارسال صور والتي يقارب عددها نحو 90 صورة وتلك الميزة غير متوفرة في الواتساب الرسمي.
- يمكنك مشاركة ملفات يصل حجمها حتى 100 ميجابايت.
- يمكنك غلق الواتساب والمحادثات باستخدام رمز سري أو باستخدام بصمة الأصبع.