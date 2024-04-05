تنزيل واتساب عمر الأخضر لإرسال رسالة جماعية ل250 شخص !!.. خطوات تنزيل واتساب الأخضر بمميزات خرافية لازم تجربها بنفسك

تم إطلاق الكثير من نسخ واتساب الغير رسمي المختلفة ويجب العلم أن تلك الأنواع من نسخ الواتساب تمتلك الكثير من المميزات التي جعلت في إقبال العديد من المستخدمين في تحميلها، ومن أبرز تلك النسخ هو واتساب عمر الأخضر، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

واتساب عمر الأخضر

إذا كنت ترغب في تحميل واتساب عمر الأخضر يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول إلى متصفح الويب الذي تقوم باستخدامه. في محرك البحث قم بكتابة اسم التطبيق وهو واتساب عمر الأخضر، ثم انقر على خانة التحميل. انقر على خانة التحميل على أي حال وقم بالانتظار حتى يتم تثبيت التطبيق بالفعل على هاتفك. انتقل إلى التطبيق وقم بالنقر عليه ثم بعد ذلك سوف يتطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك. سوف يصلك كود التحقق والذي يجب إدخاله. الآن التطبيق جاهز للاستخدام.

مميزات واتساب عمر الأخضر

يمتلك واتساب عمر الأخضر مجموعة من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي والتي من أبرزها: