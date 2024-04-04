“رفع تاني”.. أسعار الذهب اليوم الخميس 4 أبريل 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم الخميس 4 أبريل 2024، حيث تُعتبر أسعار الذهب من بين المواضيع الاقتصادية الأكثر إثارة للاهتمام في مصر والعالم، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة الأسعار اليومية للذهب من أجل تقدير قيمة الاستثمار أو الشراء، وتشهد أسعار الذهب في مصر تقلبات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، ولهذا السبب يهتم الناس بمعرفة سعر الذهب اليوم في البلاد، ونتابع عبر البديل كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب اليوم الخميس 4 أبريل 2024 في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم الخميس 4 أبريل 2024

أسعار الذهب اليوم الخميس 4 أبريل 2024 عيار 21.

1 جرام: 3,110.0 جنيه مصري.

5 جرام: 15,550.0 جنيه مصري.

10 جرام: 31,100.0 جنيه مصري.

25 جرام: 77,750.0 جنيه مصري.

50 جرام: 155,500.0 جنيه مصري.

100 جرام: 311,000.0 جنيه مصري.

500 جرام: 1,555,000.0 جنيه مصري.

1000 جرام: 3,110,000.0 جنيه مصري.

5000 جرام: 15,550,000.0 جنيه مصري.

10000 جرام: 31,100,000.0 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

أسعار الذهب اليوم الخميس 4 أبريل 2024 عيار 24 في السوق المصري.

1 جرام: 3,554.0 جنيه مصري.

5 جرام: 17,770.0 جنيه مصري.

10 جرام: 35,540.0 جنيه مصري.

25 جرام: 88,850.0 جنيه مصري.

50 جرام: 177,700.0 جنيه مصري.

100 جرام: 355,400.0 جنيه مصري.

500 جرام: 1,777,000.0 جنيه مصري.

1000 جرام: 3,554,000.0 جنيه مصري.

5000 جرام: 17,770,000.0 جنيه مصري.

10000 جرام: 35,540,000.0 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

أسعار الذهب اليوم الخميس 4 أبريل 2024 عيار 18 في الصاغة.

1 جرام: 2,666.0 جنيه مصري.

5 جرام: 13,330.0 جنيه مصري.

10 جرام: 26,660.0 جنيه مصري.

25 جرام: 66,650.0 جنيه مصري.

50 جرام: 133,300.0 جنيه مصري.

100 جرام: 266,600.0 جنيه مصري.

500 جرام: 1,333,000.0 جنيه مصري.

1000 جرام: 2,666,000.0 جنيه مصري.

هذه هي أسعار الذهب في مصر بعيارات مختلفة للجرام الواحد، ويمكن للأفراد الراغبين في الاستثمار أو الشراء الاطلاع على هذه الأسعار لاتخاذ القرار المناسب بناءً على احتياجاتهم وظروف السوق الحالية، ويجب أخذ الاعتبار في الحسبان أن أسعار الذهب قد تتغير بشكل مستمر بناءً على عدة عوامل.