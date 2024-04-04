this year “أسعار كحك العيد” قائمة أسعار كحك العيد في حلواني العبد وإيتوال 2024 تعرف عليها واعرف الكيلو بكام

أسعار الكحك والبسكويت في عيد الفطر 2024، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد الاهتمام والبحث عن أسعار الكحك والبسكويت في متاجر الحلويات، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تقاليد الاحتفال بهذه المناسبة المباركة، تشهد هذه الحلويات شهرة واسعة نظرا لدورها الهام كرمز للبهجة والسرور خلال أيام العيد، تبقى حلويات الكحك والبسكويت من العناصر الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال احتفالات عيد الفطر، ورغم التحديات التي تواجه صناعة هذه الحلويات، فإنها ما زالت تحتفظ بمكانتها كرمز للفرح والسرور في قلوب الجميع.

أسعار الكحك في عيد الفطر 2024

ومع دخولنا عام 2024، سجلت تغيرات طفيفة في أسعار الكحك والبسكويت مقارنة بالعام الماضي، هذا الارتفاع في الأسعار يعود جزئيا إلى التحديات التي تواجه صناعة الحلويات، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام، والمكونات الأساسية المستخدمة في تحضير هذه الأطعمة اللذيذة.

على الرغم من هذه التغيرات، فإن متاجر الحلويات ما زالت تقدم تشكيلات واسعة ومتنوعة من الكحك والبسكويت لتناسب جميع الأذواق والتفضيلات، ويسعى العديد من الأشخاص إلى شراء هذه الحلويات المحببة لقلوبهم، لتقديمها كهدايا لأحبائهم وأصدقائهم خلال أيام العيد، مما يجعل البحث عن الجودة والسعر المناسبين أمرا مهما.

أسعار كحك العيد 2024 في إيتوال

إيتوال، المعروف بتقديمه مجموعة متنوعة وواسعة، من الحلويات في جميع أنحاء مصر، يعلن عن أسعار خاصة لكحك العيد 2024 كما يلي:

– علبة كحك سادة تحتوي على 24 قطعة مُقدمة بسعر 120 جنيه.

– علبة كحك محشوة بالملبن بعدد 24 قطعة مُعروضة بسعر 120 جنيه.

– عبوة كحك محشوة بالعجوة تضم 24 قطعة بسعر 120 جنيه.

– سعر علبة كحك العجمية التي تحتوي على 24 قطعة مُقدر بـ120 جنيه.

– وتأتي علبة كحك عين الجمل بسعر يصل إلى 150 جنيه.

تظهر هذه الأسعار الاختيارات المتنوعة التي يقدمها إيتوال لعملائه، مع الحرص على تقديم جودة عالية وتنوع في الخيارات، لتناسب جميع الأذواق والتفضيلات خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

نظرة على أسعار كحك العبد 2024

يتميز محل العبد حلواني بشهرته واسعة النطاق داخل مصر وخارجها، حيث، يعد وجهة رئيسية لمحبي الحلويات بفضل توازنه بين السعر المعقول والجودة العالية، إليكم قائمة بأسعار بعض منتجاته للعام 2024:

– علبة وزن 1 كيلو من الكحك السادة مُقدمة بسعر 385 جنيه مصري.

– عبوة الكحك المحشو بالعجوة وزن 1 كيلو مُعروضة بنفس السعر: 385 جنيه.

– سعر علبة كحك العجمية وزن 1 كيلو يُقدر بـ385 جنيه.

– علبة الكحك المشكل وزن 1.5 كيلو تأتي بسعر 420 جنيه.

– لمحبي الحجم الكبير، علبة 2 كيلو من الكحك مُقدرة بسعر 480 جنيه.

– وتوفر علبة الكحك المشكل وزن 1.5 كيلو بسعر 370 جنيه.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول أسعار الكحك وغيرها من حلويات العبد حلواني، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لهم، للاطلاع على كافة العروض والمنتجات المقدمة خلال احتفالات رأس السنة.

أسعار متاجر الحلويات الأخرى لكحك العبد 2024

مع اقتراب عيد الفطر، يتنامى الاهتمام بالحلويات المختلفة التي تعكس جوهر هذه المناسبة، تظهر المتاجر المختلفة تفاوتا في أسعار منتجاتها، حيث تتراوح أسعار الكحك والبسكويت بين 140 جنيه و250 جنيه للكيلو الواحد، ويعتمد هذا التفاوت السعري بشكل رئيسي على نوع الحلوى وجودتها.