وأنت في مكانك هتعرف الغرامة ”..الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024 عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة

نظام الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا يعتبر أداة فعّالة الهدف منها هو رفع الوعي المروري وتسهيل الأستعلام عند السائقين، وأيضا يعتبر من الخدمات المجانية التي تعمل على تسهيل حياة المواطنين في مجال المرور والنقل، ويوجد العديد من الطرق والوسائل التي تسهل على السائقين الاستعلام عن مخالفاتهم بكل سهولة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة.

المخالفات المرورية

أصبح الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر يعتمد على تطور تكنولوجي يوفر للسائقين معرفة بياناتهم المرورية بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان، للاستعلام عن مخالفات المرور يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني وسوف يطلب الموقع من المستخدم أن يقوم بأدخال رقم لوحة السيارة أو رقم الرخصة،ثم يتم عرض المخالفات المرورية وقيمتها وتاريخها.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة.

الضغط على “بيانات المرور”، والتي تظهر على يمين الشاشة.

اختر الإستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة أو مخالفة رخصة القيادة.

أدخل رقم اللوحة الخاص بالسيارة، ابدأ بكتابة الأرقام ثم الحروف.

انقر على كلمة “إجمالي المخالفات” لعرض قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

أنواع مخالفات المرور في مصر

تحتوي مخالفات المرور في مصر على أنواع عديدة وفقًا لكيفية مخالفة السائق لقوانين واتجاهات المرور. إليك بعض أنواع مخالفات المرور في مصر: