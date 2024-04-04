“حمله وهتتأكد بنفسك“ خطوات تحميل تطبيق واتساب عمر الاحمر.. حمله وشوف الفرق بنفسك..!!

تطبيق واتساب عمر الأحمر واحد من ضمن عدة تطبيقات معدلة النسخة من تطبيق واتساب الأصلي، واستطاع التطبيق بمجرد نزوله جذب ملايين المستخدمين من كافة أنحاء العالم، بسبب ما يتمتع به من وظائف وخصائص فريدة ومختلفة جعلته مميز عن غيره من برامج الدردشة، وهذا جعل الكثيرون يرغبون في تنزيله واستخدامه بدلا من الواتساب العادي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميله واستخدامه وأهم ما يتميز به.

خطوات تحميل تطبيق واتساب عمر الاحمر

واتساب عمر الاحمر متاح تنزيله من العديد من المواقع الموثوقة، وبإمكان أي شخص لديه هاتف يعمل بنظام الأندرويد القيام بتنزيل التطبيق بسهولة تامة وبخطوات بسيطة، ونستعرض لكم فيما يلي طريقة تحميل واتساب عمر الاحمر :

البحث عن تطبيق واتساب عمر الاحمر على جوجل.

الدخول الى أحد المواقع التي توفر ملف APK للتطبيق ثم الضغط على “تنزيل”.

فتح التطبيق بعد تحميله ثم الضغط على “تثبيت”.

لابد من التأكد من تفعيل السماح بتنزيل التطبيقات من مصادر مجهولة.

بعد تنزيل التطبيق قم بفتحه وادخل رقم الهاتف في الخانة المخصصة.

سيصل اليك رمز التحقق اعد إدخاله في التطبيق لتفعيل الحساب.

ابدأ في إعداد البروفايل الشخصي وتعرف على الخصائص المتوافرة بالتطبيق.

مميزات واتساب عمر الاحمر

في التحديث الأخير لتطبيق واتساب عمر الاحمر تم إضافة مزايا أخرى للتطبيق جعلته متفرد من نوعه ومختلف عن باقي تطبيقات الدردشة، ومن أهم مزايا التطبيق :