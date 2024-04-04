“في متناول الجميع”.. سعر الدواجن اليوم الخميس 4 إبريل 2024

يبحث الكثير من المواطنين في هذه الفترة عن سعر الدواجن اليوم الخميس 4 إبريل 2024، وذلك نظراً لتذبذب الأسعار بعد ارتفاعها الكبير في الفترة السابقة، ويزداد الاهتمام بسعر الدواجن نسبة لدخول عيد الفطر المبارك، وسوف نقدم لكم تقرير بكافة المعلومات التي تشغل المواطنين بخصوص سعر الدواجن اليوم عبر موقع البديل وجميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

سعر الدواجن اليوم الخميس 4 إبريل 2024

شهد سعر الدواجن اليوم الخميس 4 إبريل 2024 استقراراً ملحوظاً من قِبل التعاملات في البورصة المصرية والأسواق بعد تراجعها أمس بحوالي 4 جنيهات، وذلك وفقاً لأخر تحديثات بورصة الدواجن الرئيسية، وجاءت أسعار الدواجن اليوم كالآتي:

سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم يتراوح ما بين 88 إلى 89 جنيه للتجار، أما بالنسبة للمستهلكين فجاء ما بين 95 إلى 97 جنيه للكيلو الواحد.

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي نحو 107 جنيهات للكيلو الواحد للتجار، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك بين 115 و120 جنيه.

بلغ سعر الدواجن الساسو الحمراء 98 جنيه ليصل إلى المواطنين بنحو 105 جنيهات.

سجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيه للكيلو في المزرعة، ويصل سعر الفراخ الأمهات البيضاء للمستهلكين نحو 85 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن اليوم الخميس 4 إبريل 2024 في البورصة والأسواق اليوم

سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم 88 إلى 89 جنيهًا، ويتراوح سعر الفراخ البيضاء للمستهلكين ما بين 95 إلى 97 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي نحو 107 جنيهات للكيلو الواحد، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 115 و120 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر الدواجن الساسو الحمراء 98 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 105 جنيهات.

سجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل سعر الفراخ الأمهات البيضاء للمستهلكين إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه وأجزاء الدواجن اليوم