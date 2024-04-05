ادخل شوف اسمك.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم الفئات المشمولة بالرعاية

اسماء الرعاية الاجتماعية، بعد توزيع الرواتب الخاصة بالرعاية الاجتماعية، أصبح من الضروري على المستفيدين الذين يتمتعون بحقوق الرعاية الاجتماعية التوجه لاستلام مرتباتهم، يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحدًا من برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة العراقية لمساعدة الأسر ذات الاحتياجات الخاصة والمحدودة الدخل في العراق.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت وزارة العدل والشؤون الاجتماعية في العراق للمواطنين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية للتحقق مما إذا كانت أسماؤهم مدرجة فيها أم لا، عبر منصة “مظلتي“، يمكن اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك:

الدخول إلى منصة “مظلتي“.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختيار أيقونة “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

اختيار المحافظة المعنية، ثم النقر على “تحميل ملف”.

بعد تحميل الملف، يمكنك البحث في القائمة عن اسمك للتحقق مما إذا كنت مدرجًا فيها أم لا.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية

يهتم الجهات المعنية في العراق بالتحقق من أهلية المواطنين للحصول على الدعم من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، لذلك، تم تحديد بعض الفئات المشمولة بالرعاية وتتضمن: