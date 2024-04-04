” طالع لفوق”.. سعر الدولار اليوم الخميس 4 أبريل

نتابع عبر موقع البديل تفاصيل سعر الدولار اليوم الخميس 4 أبريل، حيث يستمر الدولار في الارتفاع في تعاملات البنوك المصرية لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع بأكثر من جنيه ونصف منذ الجلسة السابقة، وأثر هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الأجانب للاستثمارات في أذون الخزانة بالجنيه المصري، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار لتحويل أرباحهم من تلك الأذون، يأتي ذلك في إطار تطورات السوق المالية المصرية، حيث يُلاحظ التفاعل بين أسعار الصرف في البنوك والسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الخميس 4 أبريل

بدأ الدولار الأمريكي في تسجيل ارتفاع جديد منذ بداية تعاملات أول أمس، واستمرت هذه الزيادة في قيمته حتى بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك المصرية يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024، وفيما يلي سعر الدولار اليوم الخميس 4 أبريل في البنوك:

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 47.64 جنيه مصري

سعر البيع: 47.74 جنيه مصري

ميد بنك:

سعر الشراء: 47.70 جنيه مصري

سعر البيع: 47.80 جنيه مصري

كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 47.64 جنيه مصري

سعر البيع: 47.74 جنيه مصري

بنك بلوم:

سعر الشراء: 47.30 جنيه مصري

سعر البيع: 47.40 جنيه مصري

البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 47.65 جنيه مصري

سعر البيع: 47.75 جنيه مصري

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 47.35 جنيه مصري

سعر البيع: 47.45 جنيه مصري

المصرف المتحد:

سعر الشراء: 47.30 جنيه مصري

سعر البيع: 47.40 جنيه مصري

بنك الكويت الوطني:

سعر الشراء: 47.35 جنيه مصري

سعر البيع: 47.45 جنيه مصري

البنك المصري لتنمية الصادرات:

سعر الشراء: 47.30 جنيه مصري

سعر البيع: 47.40 جنيه مصري

بنك الاستثمار العربي:

سعر الشراء: 47.35 جنيه مصري

سعر البيع: 47.45 جنيه مصري

بنك أبو ظبي التجاري:

سعر الشراء: 47.35 جنيه مصري

سعر البيع: 47.45 جنيه مصري

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 47.36 جنيه مصري

سعر البيع: 47.46 جنيه مصري

بنك الإمارات دبي الوطني:

سعر الشراء: 47.65 جنيه مصري

سعر البيع: 47.75 جنيه مصري

المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 47.35 جنيه مصري

سعر البيع: 47.45 جنيه مصري

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 47.36 جنيه مصري

سعر البيع: 47.46 جنيه مصري

البنك الأهلي المتحد:

سعر الشراء: 47.35 جنيه مصري

سعر البيع: 47.45 جنيه مصري

بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء: 47.30 جنيه مصري

سعر البيع: 47.40 جنيه مصري

بنك قطر الوطني:

سعر الشراء: 47.35 جنيه مصري

سعر البيع: 47.45 جنيه مصري

المصرف المركزي المصري:

سعر الشراء: 47.33 جنيه مصري

سعر البيع: 47.47 جنيه مصري

بنك مصر:

سعر الشراء: 47.36 جنيه مصري

سعر البيع: 47.46 جنيه مصري

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 47.36 جنيه مصري

سعر البيع: 47.46 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم الخميس 4 أبريل في السوق السوداء

وصل سعر الدولار اليوم الخميس 4 أبريل في السوق السوداء إلى المستويات التالية: