هواتف في مصر برخص التراب.. أفضل هواتف تبدأ من 3000 جنيه .. هتعجبك اووي!!

في وقت يتميز بمجموعة واسعة من الاختيارات، تقوم الشركات المنتجة للهواتف الذكية بإطلاق سلسلة جديدة تعرف بالهواتف الاقتصادية، تعتبر هذه الأجهزة المثالية للأشخاص الذين يبحثون عن جوال ذكي بأداء جيد وبسعر في حدود ميزانيتهم، وطوال العام، تستمر موديلات الهواتف الذكية الاقتصادية في الظهور ضمن هذه الفئة، موجهة لمستهلكين بعينهم يسعون لامتلاك هاتف ذكي دون الحاجة إلى صرف مبالغ طائلة.

أفضل هواتف تبدأ من 3000 جنيه

هاتف ريدمي A2

يأتي الهاتف الجديد من شالومي، Redmi A2 + A2 +، بشاشة عرض ذات تقنية IPS LCD بحجم 6.52 إنش، ويقدم دقة عرض تبلغ 720 × 1600 بكسل، كما يعمل بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك، طراز Helio G36، الذي يمتاز بتقنية تصنيع تصل إلى 12 نانومتر.

هاتف ريلمي C30s

يبرز الهاتف ريلمي C30s بشاشته التي تصنع بتقنية IPS LCD، وتأتي بحجم قدره 6.52 إنش، مزودة بتفاصيل وضوح تبلغ 720 × 1600 بيكسل، علاوة على ذلك، يعمل هذا الجهاز بمعالج مكون من ثمانية أنوية بتردد 1.6 جيجاهرتز من نوع Cortex-A55.

هاتف سامسونج Galaxy A04e:

يتضمن الهاتف الذكي Galaxy A04e من إنتاج سامسونج شاشة IPS LCD بحجم 6.52 إنشات، تعرض الصورة بوضوح 720 × 1600 بكسل، كما أنه مزود بمعالج من فئة ميدياتك Helio G35 الذي يتميز بتقنية التصنيع 12 نانومتر لتشغيل الجهاز.

هاتف إنفينيكس هوت 12i

يتميز هاتف Infinix Hot 12i بشاشته التي تأتي من نوعية IPS LCD وبحجم مقاسه 6.6 إنشات، وتتخذ دقة العرض المطبقة فيها 720 في 1612 بكسل. إضافةً إلى ذلك، يدار الجهاز بفضل معالج من شركة ميدياتك يحمل اسم Helio A22 المصمم بتقنية الـ 12 نانومتر.